Visitas técnicas encerram curso para Juventude Rural em Sertão

A 3ª edição do curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a

Juventude Rural, promovido pela Emater/RS-Ascar e realizada no Centro de

Treinamento de Agricultores de Erechim (Cetre) encerrou na sexta-feira

(06/10), com visitas ao Instituto Federal do Rio Grande do Sul – campus

Sertão, a propriedades, indústria e agroindústria, todas em Sertão. Os jovens,

de vários municípios da região do Alto Uruguai, acompanhados de um grupo de

extensionistas da Emater/RS-Ascar, foram recepcionados na Casa do Artesão

pelo prefeito de Sertão, Edson Rossato, pela primeira-dama Rosana Rossato,

pelo secretário municipal da Agricultura, Jauri Perin, e pelo gerente regional do

Escritório Regional em Erechim, Gilberto Tonello. No giro de visitas, os jovens

puderam acompanhar e reforçar o aprendizado durante o curso, que iniciou em

maio.





As visitas técnicas iniciaram no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, pelo

prédio que abriga o Memorial da Instituição. Ainda no campus, o grupo recebeu

orientações sobre os diversos setores da agropecuária (bovinos, suinocultura,

avicultura, hortas e a agroindústria destinada à produção de derivados de leite

e fábrica de ração). O campus tem 270 hectares, onde os alunos vêm todo o

ciclo de produção agropecuária no local. As informações foram repassadas

pelo técnico administrativo Elias Camargo.

A segunda visita foi à agroindústria familiar Tradição e Embutidos Defumados,

conduzidas pelos primos e jovens Guilherme Perin e Eduardo Pavão. Eles

relataram o dia a dia de organização, produção e foco, desde os procedimentos

para o processamento do produto até a comercialização.

Empreendedorismo, iniciativa, perseverança e sucesso. Estes foram alguns

dos itens que os jovens vivenciaram na visita à indústria Haramaq. O diretor

Fernando Luis de Souza falou sobre o histórico da empresa, que surgiu pela

necessidade da própria família em ter uma máquina. Souza expôs o processo,

desde a entrada da matéria prima até o produto final. “Atuamos com

profissionalismo, sustentabilidade e economia”, contou.

O almoço foi no Sitio Recanto do Sertão, com a explanação da equipe da

agência do Sicredi de Sertão, com um breve relato sobre Educação Financeira,

com enfoque na importância da organização financeira para obter êxito com

planejamento.

Após o almoço, o giro de visitas prosseguiu na Fazenda Fontana, localizada na

comunidade Santa Catarina. Na propriedade, os cursistas e extensionistas

foram recebidos pela família Fontana. Organização da propriedade, dos





arredores, planejamento e eficácia foram algumas das ações que os jovens

puderam ver in loco.

As visitas técnicas encerram no Quinta do Amarante. Uma propriedade que já

está na 5ª geração, cheia de história, cercada de belezas naturais, preservação

ambiental. No museu da família são guardadas relíquias que contam um

passado de gerações e imigrantes poloneses. Os jovens foram recepcionados

por Gustavo Amarante, 25 anos, do município de Sertão, que também participa

do curso e acompanhou visitas nas outras propriedades. Gustavo contou aos

outros jovens sua opção de permanecer na propriedade e seu amor pela

natureza e pela família. Para ele, aquele é um lugar “sagrado”, onde ele se

sente bem, se sente feliz. Além da parte cultural, o grupo pode ver o quanto

Gustavo se dedica a ações voltadas à conservação do meio ambiente e projeta

para o Turismo Rural.

A visita foi acompanhada pela extensionista rural social, Nádia da Rosa (ATR),

pela coordenadora do Cetre, Rosaine Baldissera, e pela equipe do Escritório

Municipal de Sertão, integrada pelos extensionista Gilmar Boeira, Edgar Frank

e Sandra Bressan.

A formatura dos jovens será no dia 7 de novembro em Erechim, na Cantina

Trentim.





Fotos: Terezinha Vilk/Emater/RS-Ascar