XII SEPE destaca a excelência acadêmica na UFFS

Mais de 90 trabalhos foram apresentados em apenas dois dias da Mostra de Produção Acadêmica









A Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) Campus Erechim promoveu, entre 16 e 20 de outubro, o XII Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão (SEPE), um dos principais eventos do calendário da Universidade. Realizado anualmente, o SEPE está vinculado à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que neste ano teve como tema "Ciências básicas para o desenvolvimento sustentável".