XIX Convenção de Contabilidade divulga ampla programação

O evento que nesta edição será realizado entre os dias 25 e 27 de outubro, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, já conta com aproximadamente dois mil participantes confirmados.













A programação prevê formato dinâmico e contemporâneo, arena com palestras e/ou painéis simultâneos. Ao todo, serão 70 palestrantes que irão compor 47 apresentações.





Entre os destaques está a palestra “O que a ciência dos dados nos ensina sobre o mundo, as pessoas e o trabalho”. O palestrante convidado é o Luiz Felipe Pondé, filósofo, escritor, ensaísta e palestrante.





Monica Foerster, presidente do Grupo Consultivo de SMP da IFAC e membro do Conselho de Administração na Ibracon Nacional e Paulo Peppe, membro representante do – Ibracon e do CFC – Comitê Administrador do Programa de Revisão Externa da Qualidade das firmas e auditores independentes do Brasil irão conduzir o painel Overview IFRs – normas técnicas / normas internacionais.





Rodrigo Fantinel, secretário de Fazenda Municipal de Porto Alegre também aceitou convite e vai palestrar sobre Reforma Tributária.





As demais palestras tratam de auditoria, ESG, processos, técnica, inovação, agronegócio, liderança, diversidade, saúde, tecnologia, entre outros.





Para conferir a programação completa, acesse: crcrs.org.br/convencao





“Pensamos em uma programação personalizada para proporcionar oportunidades de aperfeiçoamento e percepções contemporâneas que contribuam em diferentes frentes de atuação com reflexões e práticas focadas no desenvolvimento econômico e social da classe contábil”, afirma Patricia Arruda, vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do Conselho de Contabilidade do RS (CRCRS).





A XIX edição da Convenção também contará com um espaço especial para reconhecimento as práticas que estão fazendo a diferença, o Prêmio Inovar Contábil. As etapas finais do Prêmio ocorrerão nos dias 26 e 27 de outubro.





As inscrições para a XIX Convenção de Contabilidade do RS seguem abertas e possibilidade de pagamento à vista ou parcelamento em até 3x, no cartão.





Inscrições: crcrs.org.br/ convenção

