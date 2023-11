Concerto Musical da Orquestra Sinfônica Getuliense acontece dia 22 de novembro, Dia do Músico

A música é uma linguagem universal que transcende barreiras e conecta pessoas de diferentes culturas e origens. No Dia do Músico, 22 de novembro, celebramos não apenas os artistas talentosos que nos encantam com suas melodias, mas também a própria essência da música em nossas vidas.





A música tem o poder de despertar emoções, trazer conforto e inspirar. Ela nos acompanha nos momentos mais felizes e nos consola nos momentos mais difíceis. É uma forma de expressão que nos permite comunicar sentimentos profundos, mesmo quando as palavras falham.

Os músicos são verdadeiros magos, capazes de transformar notas em histórias, acordes em emoções e ritmos em movimento. Eles dedicam horas intermináveis aperfeiçoando suas habilidades, explorando novos sons e compartilhando sua paixão com o mundo.

CELEBRAÇÃO

Então, vamos celebrar o Dia do Músico com gratidão e admiração por todos aqueles que nos presenteiam com a magia da música. Seja você um músico profissional ou alguém que aprecia a música, aproveite esse dia para se conectar com as melodias que tocam sua alma e lembrar-se do poder transformador que a música tem em nossas vidas.

Para comemorar esse dia, a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) convida toda a comunidade para prestigiar o Concerto Musical em comemoração ao Dia do Músico.

FUTUROS MÚSICOS

Quem tiver interesse em participar das aulas de formação musical podem entrar em contato com o CRAS pelo telefone 3341 1977 ou nas sextas-feiras, das 07h30 às 21 horas para conversar com o Maestro Gleison. Certamente sua participação será bem-vinda!

Contamos com a presença de todos nesse grande evento.