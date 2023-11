Festival de Dança de Erechim segue com apresentações, oficinas e palestras

Evento já teve a participação de mais de 200 estudantes de Escolas Municipais, que tiveram a oportunidade de participar de oficinas de Danças Urbanas, Jazz e Ballet Clássico.

O Festival de Dança de Erechim - 3ª edição, segue nesta sexta-feira (3), e se estende até domingo (5), no Pólo de Cultura da ACCIE, evento que acontece simultaneamente com a Expo Erechim 2023 com entrada gratuita.

O projeto “Festival de Dança de Erechim – 3ª edição” recebeu aprovação da Secretaria de Estado da Cultura. A realização é da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim (ACCIE) e Prefeitura de Erechim, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, e apoio institucional da Associação Gaúcha de Dança (Asgadan). O evento conta com o patrocínio de Cavaletti Cadeiras Profissionais e Triel HT, e é financiado pelo Pró Cultura RS e pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

A secretária Carla Talgatti, reforça o convite para comunidade prestigiar o evento. "O Festival de Dança vai além de uma competição, é um evento de formação e qualificação de bailarinos com oficinas, palestras, mostras de danças para comunidade, enfim, um espetáculo que vale a pena conferir", destaca a secretária Carla.

Acessibilidade e inclusão

Um dos aspectos mais notáveis do festival é a acessibilidade. O evento conta com um intérprete de Libras (Linguagem Brasileira de Sinais) para tornar os espetáculos acessíveis aos deficientes auditivos. Além disso, existem facilidades para a mobilidade, incluindo um elevador para deslocamento até o 3º andar do Pólo de Cultura, onde acontecem as apresentações. Desta forma, o festival garante que todos possam apreciar os espetáculos de dança, independentemente de suas habilidades físicas.

Palestra, mesa redonda e oficinas

Além das apresentações dos mais de 600 bailarinos inscritos, o evento conta com a realização de uma palestra e mesa redonda que versará sobre “Políticas públicas culturais do RS para Escolas e Grupos de Dança”. A palestra acontecerá no sábado (4), às 10h, e tem como palestrante Claudia Dutra, reconhecida por seu trabalho como artista, produtora cultural, professora de ballet, jazz, danças folclóricas e PBT. Toda a comunidade está convidada a participar, especialmente representantes de escolas e integrantes de conselhos municipais de cultura.

O evento também disponibiliza oficinas gratuitas abertas a toda a comunidade, abrangendo diferentes estilos de dança. As oficinas incluem Danças Urbanas, ministrada pelo professor Cristiano Bastos; Flamenco, com a professora Ana Medeiros; Ballet Clássico, com a professora Patrícia Barbosa; Dança do Ventre, com a professora Brysa Mahaila; Dança de Salão, com o professor Claudio Furlim; e Jazz, com o professor Matheus Espinoza. Essas atividades são essenciais para fomentar a cultura da dança na nossa comunidade, oferecendo acesso a novas perspectivas e conhecimentos.

As oficinas proporcionaram um espaço rico para o aprendizado, a troca de experiências e a expansão do repertório artístico dos participantes. Como exemplo, na oficina de Danças Urbanas, com o Professor Cristiano Bastos, os participantes podem vivenciar a energia e a liberdade de expressão características desse estilo, enquanto na oficina de Flamenco, com a Professora Ana Medeiros La Negra, mergulham na intensidade e na paixão dessa dança tradicional espanhola.

As inscrições para as oficinas podem ser feitas através do Whatsapp (51) 99947-0417. As vagas são limitadas e as inscrições são gratuitas.