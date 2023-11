Getúlio Vargas - Projeto Domingo no Parque: uma celebração de diversão e cultura

Neste domingo, dia 12 de novembro, temos um convite especial para você e sua família: Domingo no Parque. É um dia que promete ser repleto de diversão, com excelente música e também comida boa. A primeira edição do projeto, que teve que ser adiada do dia 29 de outubro para este domingo, devido ao mal tempo, vai contar com um show imperdível da Banda Vitrola Rock e muitas brincadeiras com a Palhaça Bem Bolada. Haverá uma variedade de brinquedos infláveis, pinturinha de rosto e muita alegria para as crianças.





O evento, promovido pela Prefeitura de Getúlio Vargas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, acontece no Parque Municipal das Águas. O local que oferece uma ampla área verde, dotada de churrasqueiras, mesas, bancos, pracinha de brinquedos, quadra esportiva, concha acústica, banheiros e muito espaço para fazer um delicioso pic-nic. O ambiente é perfeito para passar um dia agradável ao ar livre.

No local, haverá Praça de Alimentação com Food Trucks, que oferecerão uma variedade de delícias culinárias. Já o Grupo de Escoteiros Bororós estará oferecendo lanches. E para os amantes de cerveja, a Associação dos Cervejeiros do Alto Uruguai (Cervau) estará lá com suas cervejas artesanais de excelente qualidade.

Então, por que não fazer deste dia um grande domingo? Venha para o Parque Municipal das Águas e passe um Domingo no Parque!