Mais de 300 veículos participaram do 1º Encontro de carros antigos de Getúlio Vargas marcando mais um fim de semana em Getúlio Vargas repleto de atrações

Mais de 300 carros participaram, neste final de semana, de 4 e 5 de novembro, do 1º Encontro de Carros Antigos de Getúlio Vargas. O evento foi realizado no Ginásio Municipal Ataliba José Flores e reuniu aficionados por carros antigos e curiosos de todas as idades. A promoção foi do Automóvel Clube Getúlio Vargas, Grupo Ferrugens e Prefeitura de Getúlio Vargas. O encontro contou com o patrocínio do Sicredi, Grupo Haiduck, Grupo Construmil e Ampla Performance Industrial.





PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

No sábado, dia 4, a programação começou cedo. A abertura das inscrições foi feita a partir das 8h e se estendeu até as 17h. Os amantes da música puderam prestigiar o show de Gudã e Vitrola Rock, que aconteceu às 18h30min. A partir das 22h, o DJ Bailinho agitou o público com suas músicas animadas e contagiantes.

No domingo, dia 5, a programação iniciou com um Café da Manhã das 6h30min às 7h30min. Às 8h, foram abertas as inscrições. A partir das 13h, aconteceu a premiação dos participantes e o sorteio de brindes. O show do Firefolks Trio marcou o encerramento do encontro, já no final da tarde.

OUTRAS ATRAÇÕES

Além das destas atrações, o 1º Encontro de Carros Antigos de Getúlio Vargas contou com outras atividades interessantes. Os visitantes puderam se divertir com um passeio de mini fusca e uma montanha russa virtual. O evento contou ainda um mercado de pulgas, onde foi possível encontrar uma variedade de itens interessantes para compra. Para os amantes da boa gastronomia, foodtrucks estavam disponíveis com opções de comidas variadas e, para acompanhar, chopp artesanal de excelente qualidade.