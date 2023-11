Treviso & Cia comemora 40 anos e inaugura filial em Getúlio Vargas

As quatro décadas de história da empresa Treviso & Cia, foi celebrada nesta sexta-feira (27/10), quando aconteceu a inauguração da nova filial da empresa, no município de Getúlio Vargas.





Ato inaugural.

Público presente ao evento.

Show da cantora Glê Duran.





A Treviso possui matriz no município de Sertão e atua com insumos agrícolas. Ao abrir sua nova filial contou com a presença de mais de 400 pessoas entre clientes, amigos, familiares e fornecedores. Os irmãos Marcelo e Ricardo Treviso seguem a gestão da empresa que nasceu com a iniciativa do pai Valdecir e da mãe Devair no ano de 1983.

Solenidade

O empresário e sócio-proprietário, Marcelo Treviso, destacou em seu pronunciamento a hospitalidade de Getúlio Vargas. Ele também relembrou o caminho percorrido nas quatro décadas da empresa. “Meu pai sempre nos incentivou mostrando o caminho. Hoje carregamos no peito o nome da nossa família com muito orgulho e com muita responsabilidade. Herdamos um dos bens mais valiosos: a honestidade. E isso não tem preço”, considera.

O empresário destacou a relevância do agronegócio para o país e para o mundo. Disse que se orgulha de representar as melhores marcas de defensivos e sementes do mercado brasileiro comercializando insumos diretamente da indústria, com qualidade e procedência, prestando vários serviços ao produtor. Por fim, agradeceu a confiança dos clientes ao longo dos 40 anos.

O sócio-proprietário Ricardo Treviso, agradeceu emocionado a presença dos convidados e lembrou do legado do pai Valdecir. “Conseguimos levar adiante o sonho de nossos pais que hoje é nosso também. Meu pai nos ensinou sobre honestidade e que a nossa palavra precisa valer. Hoje, a Treviso conta com um grande time de colaboradores, famílias que cresceram conosco. É um momento de expansão e crescimento, continuem ao nosso lado”, pediu o jovem empresário ao agradecer a presença de todos.

O prefeito de Getúlio Vargas, Maurício Soligo, foi representado pelo chefe de gabinete, Juliano Nardi. “Somos gratos pela escolha de nossa cidade, o poder público está à disposição e contem com a municipalidade”, disse ao dar as boas-vindas aos empresários e desejar sucesso a toda equipe.

O representante técnico de vendas da Bayer, Marcos Turra, parabenizou a empresa e agradeceu pela confiança de longa data. “Vocês trabalham de forma transparente gerando confiança e resultados para os produtores prosperarem” comentou.

Segundo o gerente comercial da Dekalb, Gustavo Costa, quem conhece a Treviso sabe do trabalho comprometido. “Quando se comemora 40 anos, se percebe as atitudes que vocês tiveram nesta caminhada, nossos parabéns”, cumprimentou.

Benção

“O trabalho é uma benção de Deus, especialmente produzindo alimento. Uma característica da empresa é a amizade. É uma família onde as pessoas que trabalham se sentem em casa”, disse o padre e tio dos empresários, Darci Treviso, ao conceder a benção às novas instalações.

Por fim, os convidados participaram de uma confraternização e show com a cantora Glê Duran.