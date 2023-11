Vem aí a abertura do Natal Brilha Machadinho 2023

A chegada do mês de novembro já apresenta proximidade com os eventos de Natal e Ano Novo. O município de Machadinho que ao longo dos anos vem se destacando na região pela atratividade turística e pelos eventos de grande porte, já tem data definida para a abertura da edição 2023 do Natal Brilha Machadinho.









O grande dia de abertura ocorrerá em 14 de novembro com chegada do Papai Noel e atrações para toda a família. Na mesma data serão apresentadas todas as programações que serão realizadas durante os festejos de final de ano, incluindo Desfile de Natal e Show da Virada.

Nos próximos dias a programação completa da abertura e tema deste ano será divulgada e as atrações apresentadas. Conforme a organização coordenada pela Associação do Comércio, Indústria, Turismo e Agropecuária de Machadinho – ACITAM, em parceria com as Secretarias de Turismo e de Educação e patrocinadas pelo Governo Municipal, a projeção é apresentar grandes atrações e momentos ao evento. Vale lembrar que todos os eventos e shows terão entrada gratuita para o público.