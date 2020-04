Atividades letivas do IFRS estão suspensas até 03 de junho

Com o objetivo de proteger a vida e contribuir para conter a disseminação do novo coronavírus, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) ampliou a suspensão das atividades letivas, que estava prevista até 18 de abril, para até o dia 3 de junho de 2020. A medida é válida para os 17 campi da instituição: Alvorada, Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Erechim, Farroupilha, Feliz, Ibirubá, Osório, Porto Alegre (Centro), Restinga (bairro de Porto Alegre), Rio Grande, Rolante, Sertão, Vacaria, Veranópolis e Viamão. Nesse período, permanece o posicionamento institucional pelo não uso da educação a distância (EaD) em substituição às atividades letivas presenciais, mas uma série de atividades complementares poderão ser desenvolvidas com os estudantes. Os servidores dos campi e da Reitoria (situada em Bento Gonçalves) continuam trabalhando de forma remota.

Ifrs Campus Sertão

Divulgação AFR





Os encaminhamentos foram dados na tarde de quarta-feira, 15 de abril, em reunião virtual do Colégio de Dirigentes da instituição (composto pelo reitor do IFRS, Júlio Xandro Heck, pró-reitores e diretores-gerais dos 17 campi). Na decisão anterior, a suspensão das aulas estava prevista até 18 de abril de 2020. A oficialização está publicada em portaria.

A medida segue portaria do Ministério da Educação, de 3 de abril de 2020, que dispõe sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio durante a situação de pandemia de Covid-19 e autoriza a suspensão das atividades letivas pelo prazo de até 60 dias. Converge ainda com orientação da Organização Mundial da Saúde e dos órgãos de saúde brasileiros para a prevenção do contágio da Covid-19 por meio do isolamento social.

O reitor Júlio destaca que o objetivo é preservar estudantes e servidores e adianta que a recuperação das aulas com qualidade é um compromisso: “São decisões muito difíceis, mas neste momento precisamos colocar a saúde e a segurança dos nossos estudantes e servidores em primeiro lugar. É isso que tem nos guiado desde o começo desta situação e, ao que parece, tem sido acertado. Oportunamente e em segurança as atividades serão retomadas. Mas também queremos reafirmar o nosso compromisso de recuperamos as aulas com a qualidade que nos é peculiar!”

Apesar do contexto de suspensão das atividades letivas, o IFRS vem cumprindo o seu papel social e demonstrando engajamento junto às comunidades em que está inserido. São iniciativas solidárias, fabricações de EPIs, de álcool 70% e de roupas hospitalares para doação a unidades de saúde, entre outras ações.