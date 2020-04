Estado recebe testes rápidos para auxílio diagnóstico da Covid-19

O Rio Grande do Sul recebeu 48,9 mil testes rápidos sorológicos para auxílio ao diagnóstico da Covid-19. Uma parte (20 mil unidades) será enviada à Universidade Federal de Pelotas (UFPel), para pesquisa, e outra parte (28.940) será aplicada em profissionais das áreas da saúde e da segurança, de acordo com protocolo em elaboração pela Secretaria da Saúde (SES).





Caixas com os testes foram embarcadas em veículos no Centro

Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), na capital,

rumo a Pelotas - Foto: Marília Bissigo / Ascom SES





O protocolo deve ser aprovado na segunda-feira (6/4), durante reunião por videoconferência do Centro de Operações de Emergência (COE).

“Nossa previsão é publicar a nota técnica com esclarecimentos do uso dos testes já na próxima segunda-feira”, disse a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Tani Ranieri.

O teste deve ser aplicado no décimo dia do início dos sintomas, como tosse, dificuldade para respirar, congestão nasal e dor de garganta. Tani esclarece que esse teste detecta a presença de anticorpos (IgG e IgM), que são defesas produzidas pelo corpo humano contra o vírus, e mostra o resultado em até 20 minutos. É necessária apenas a coleta de uma gota de sangue.

Foi a primeira remessa de kits recebida pelo Estado, de outras previstas para serem enviadas pelo Ministério da Saúde nas próximas semanas. Além dos testes rápidos, o Laboratório Central do Estado (Lacen) e outros laboratórios privados credenciados permanecem realizando os testes de biologia molecular, capaz de identificar o coronavírus em pacientes logo no início da doença.

Essa modalidade é usada para diagnosticar casos graves internados com a Covid-19 e em profissionais que estiverem em atendimento direto nos hospitais aos pacientes com síndrome respiratória aguda grave.

