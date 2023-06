Prefeitura de Getúlio Vargas recebe R$ 200 mil de emenda parlamentar para a saúde

Deputado Federal Daniel Trzeciak atendeu pedido do

vereador Dinarte Farias e da deputada Delegada Nadine





Prefeito Maurício, Vereador Dinarte,Vinicius e André.







O prefeito de Getúlio Vargas, Mauricio Soligo, recebeu, no início da tarde desta quarta-feira, 28, a visita do assessor parlamentar do deputado Federal Daniel Trzeciak (PSDB), Vinícius Conrad, que entregou a indicação de uma emenda parlamentar no Orçamento Geral da União, no valor de R$ 200 mil, ao município. O recurso foi destinado junto ao Ministério da Saúde, na modalidade de Piso da Atenção Básica, para ações de custeio de serviços em saúde, com repasse via Fundo Municipal de Saúde. Acompanhou a entrega o vereador Dinarte Afonso Tagliari Farias e André Rita.

Na oportunidade, o assessor Vinícius entregou ao prefeito Soligo e ao vereador Dinarte Farias o ofício do Deputado Daniel Trzeciak informando a indicação do recurso para custeio da saúde de sua autoria. Segundo ele, o deputado está atendendo a uma solicitação do vereador Dinarte e da deputada Delegada Nadine para que a emenda fosse destinada ao município de Getúlio Vargas.

O vereador Dinarte Farias agradeceu ao deputado afirmando que a saúde é uma prioridade e precisa de constantes investimentos. O prefeito Mauricio Soligo aproveitou para salientar a importância desse recurso para manter e melhorar a rede pública de saúde, especialmente na atenção básica, nas Unidades Básicas de Saúde, porta de entrada do SUS – Sistema Único de Saúde. Encerrando o encontro, Soligo entregou a Revista Prestação de Contas da Administração Municipal 2022 para ser entregue ao deputado.