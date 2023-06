Presidente do Poder Legislativo assume a chefia do Executivo Municipal

Vereador Domingo Borges de Oliveira (PP) fica no cargo

de prefeito em exercício até o dia 23 de junho

Na manhã desta quarta-feira, 21 de junho, às 8h30min, no Gabinete do Prefeito, foi realizada a transmissão de cargo de prefeito em exercício, o vice-prefeito Elgido Pasa, para o presidente do Poder Legislativo, vereador Domingo Borges de Oliveira. Ele fica no cargo até o dia 22 de junho, quando encerram as férias do prefeito Mauricio Soligo. O vice-prefeito Elgido Pasa estará em férias até o dia 30 de junho, retornando à Prefeitura no dia 1º de julho.