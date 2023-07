Chapas concorrentes na eleição do Cremers participam do evento Diálogos Simers

O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) realiza, nesta segunda (31), às 19h, um encontro entre as chapas que disputam a eleição do Cremers este ano. O evento, chamado de Diálogos Simers, acontece na sede do Sindicato, com transmissão ao vivo pelo canal do Youtube da entidade (youtube.com/simers).







Durante o evento, os representantes das chapas respondem a questionamentos do Simers sobre temas relevantes para a classe médica. As perguntas serão selecionadas dentre sugestões enviadas por médicos associados e não associados do Sindicato conforme a relevância ou volume de questionamentos similares.



O tema das perguntas e a ordem das chapas para responder serão determinados por sorteio. O evento se divide em quatro blocos, que compreendem a apresentação das chapas, perguntas e respostas e considerações finais. Não haverá perguntas entre os candidatos nem espaço ou tempo para réplica, embora seja garantido o direito de resposta previsto em lei, caso necessário.



Uma segunda edição dos Diálogos Simers está prevista para o dia 10 de agosto. A votação para o corpo de conselheiros do Cremers acontece pela internet nos dias 14 e 15 de agosto. Durante o evento, os representantes das chapas respondem a questionamentos do Simers sobre temas relevantes para a classe médica. As perguntas serão selecionadas dentre sugestões enviadas por médicos associados e não associados do Sindicato conforme a relevância ou volume de questionamentos similares.O tema das perguntas e a ordem das chapas para responder serão determinados por sorteio. O evento se divide em quatro blocos, que compreendem a apresentação das chapas, perguntas e respostas e considerações finais. Não haverá perguntas entre os candidatos nem espaço ou tempo para réplica, embora seja garantido o direito de resposta previsto em lei, caso necessário.Uma segunda edição dos Diálogos Simers está prevista para o dia 10 de agosto. A votação para o corpo de conselheiros do Cremers acontece pela internet nos dias 14 e 15 de agosto.