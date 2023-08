Zanchin participa de missão governamental na Argentina

Com agendas iniciando na última sexta-feira (28), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Vilmar Zanchin (MDB), acompanhou comitiva do governo em missão em Buenos Aires, na Argentina. Os compromissos contemplaram encontros com líderes políticos e empresariais, além de uma visita à ExpoRural 2023. “O Rio Grande do Sul é o principal parceiro comercial brasileiro da Argentina. Manter o diálogo com o país vizinho e fortalecer esta relação comercial é de interesse de ambos os lados”, destacou Zanchin. Na Casa Rosada, o grupo, liderado pelo governador Eduardo Leite, se reuniu com o presidente da Argentina, Alberto Fernández, para tratar da expansão do gasoduto de Vaca Muerta até Uruguaiana. A iniciativa estimula os mercados brasileiro e gaúcho na utilização de gás natural. Obras de infraestrutura na fronteira do RS com o país também estiveram na pauta. Na oportunidade, o presidente argentino foi convidado para participar da Expointer. Ainda na sexta-feira, o assunto sobre o gasoduto também foi discutido com a secretária de Energia, Flavia Royon. Além disso, a comitiva também conversou com empresários do setor industrial e com a direção do Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura (Iica). No sábado (29), Zanchin participou da abertura da 135ª Exposición de ganadería, agricultura e industria internacional, a ExpoRural 2023, que acontece em Palermo e é a principal feira argentina do agronegócio. O presidente do Parlamento gaúcho percorreu estandes de maquinários e de novas tecnologias voltadas para o campo. A comitiva esteve com a direção da Sociedade Rural Argentina, no domingo (30), que também foi convidada a participar da Expointer deste ano. Participaram da missão governamental, além do presidente da Assembleia Legislativa, o líder do governo, Frederico Antunes (PP); o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Petry; o presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Gedeão Silveira Pereira; os secretários de Estado Artur Lemos, da Casa Civil, Ernani Polo, de Desenvolvimento Econômico, Simone Stülp, de Inovação, Ciência e Tecnologia, Lisiane Lemos, de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade; o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa; e os secretários-adjuntos de Comunicação, Alexandre Elmi, e de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Márcio Madalena.