𝙀𝙢 𝘽𝙧𝙖𝙨𝙞́𝙡𝙞𝙖, 𝙥𝙧𝙚𝙛𝙚𝙞𝙩𝙤 𝙈𝙖𝙧𝙘𝙤 𝙎𝙖𝙣𝙖 𝙛𝙖𝙯 𝙥𝙚𝙙𝙞𝙙𝙤 𝙖𝙤 𝙣𝙤𝙫𝙤 𝙢𝙞𝙣𝙞𝙨𝙩𝙧𝙤 𝙙𝙤 𝙏𝙪𝙧𝙞𝙨𝙢𝙤

O prefeito Marco Antonio Sana de Ipiranga do Sul e o secretário de Educação e Cultura, Dejair Pasa, estiveram nesta quarta-feira (23), em Brasília, em audiência com o novo ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil-PA).





O encontro foi articulado pelo deputado Luiz Carlos Busato, que também participou da reunião. O principal objetivo foi o pedido de recursos para asfaltamento entre o Santuário Nossa Senhora da Salete até a sede do município, são cerca de 4,8Km.

O prefeito Marco Sana disse que o município vai buscar alternativas para viabilizar o projeto de engenharia e solicitou recursos da União para a execução da obra de pavimentação. “Como temos a Usina Asfáltica instalada em Ipiranga do Sul, isso facilita o andamento do trabalho além de minimizar os custos”, argumentou o chefe do Executivo ipiranguense.

O secretário Dejair Pasa explicou ao ministro sobre a importância do local como referência para o turismo religioso. Ainda, falou sobre os recentes investimentos de pavimentação entre a comunidade e o Santuário de Salete na ordem de R$ 1 milhão por meio do programa Pavimenta com contrapartida do governo municipal.