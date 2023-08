Expoagas 2023 celebra 40 anos e movimentou R$ 652 milhões em negócios

è Evento reuniu 62 mil pessoas no Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre

è Programação contemplou toda a cadeia do abastecimento e contou com o I Encontro Nacional de Jovens Supermercadistas

è Após solicitar ampliação do centro de eventos, AGAS vai aguardar manifestação da Fiergs para iniciar vendas da Expoagas 2024

Antônio C. Longo, presidente da AGAS

Consolidada como um centro de oportunidades para empresas de diferentes setores e tamanhos, a Expoagas 2023 – 40ª Convenção Gaúcha de Supermercados termina nesta quinta-feira (24) com números recordes. Durante os três dias, a feira e o ciclo de palestras promovidos pela Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS) receberam 62,1 mil pessoas e movimentaram um total de R$ 652,6 milhões em negócios concretizados entre visitantes e expositores. De acordo com o presidente da AGAS, Antônio Cesa Longo, o volume de negócios gerados pelo evento deverá triplicar nas próximas semanas, já que muitas conversações iniciaram na feira e serão concluídas posteriormente. “Em seus 40 anos, a Expoagas consagra-se como uma feira múltipla e repleta de oportunidades, que fomenta o desenvolvimento de varejistas, fornecedores e pequenos produtores rurais, além de movimentar uma rede econômica que abrange bares, hotéis e restaurantes em toda a Região Metropolitana”, destaca. Na programação do evento, além da participação de palestrantes como Marcos Piangers, Geraldo Rufino e Walter Longo, o principal diferencial foi o I Encontro Nacional de Jovens Supermercadistas, promovido pelo núcleo AGAS Jovem, que recebeu 66 sucessores de empresas de todo o Brasil em atividades na Serra Gaúcha e na feira.

Ao todo, 7,6 mil CNPJs estiveram representados no evento. Entre os 488 expositores – 72% gaúchos –, participaram do evento empresas fornecedoras de produtos, equipamentos e serviços para todo o varejo, com destaque para itens de higiene e limpeza, recordistas em vendas desta edição, equipamentos e de bebidas. “A Expoagas é tradicionalmente um termômetro do setor, e neste ano os supermercados precisam, mais do que nunca, encontrar soluções para devolver poder de renda aos clientes. Por isso, cada supermercado está traçando estratégias e buscando novos fornecedores que ofereçam o melhor custo-benefício ao consumidor, cada vez mais atento e em busca de oportunidades”, afirma Longo. Quanto às tendências de hábitos de consumo, o dirigente destaca que há uma diversidade muito grande de perfis, o que se reflete também nos formatos e propostas das lojas do setor. “Há supermercados de todos os modelos e de todos os portes, que recebem diariamente 4 milhões de gaúchos e que estão presentes em 100% dos municípios. Somos um setor essencial, que está na vida de todos os gaúchos”, pontua Longo.

Sucesso de comercialização a cada ano, a Expoagas conta com fila de espera de indústrias e empresas dispostas a ingressarem como expositoras na edição seguinte – mas muitas acabam ficando de fora por falta de espaço físico. “Já havíamos incluído e mantivemos mais de 100 balcões de pequenas empresas no segundo andar, mas não temos mais espaço para crescer na atual área. Como a maioria esmagadora de nossos expositores é gaúcha, solicitamos formalmente à Fiergs a ampliação do centro de eventos, para que possamos oportunizar a mais indústrias do Estado que exponham a excelência de seus produtos e serviços aos visitantes deste grande palco de oportunidades”, reivindica o presidente da Associação. Segundo Longo, ao contrário de outros anos, a AGAS não iniciará as vendas de estandes imediatamente após esta edição, enquanto aguarda manifestação da Fiergs sobre a possibilidade de ampliação. Para esta edição, a AGAS criou também uma área nova, batizada de “Espaço Vip”, que reuniu companhias em setor reservado a convidados.

Sorteios – Buscando fomentar o fechamento de negócios já durante a Expoagas 2023, a AGAS novamente realizou o sorteio de quatro notebooks e um automóvel zero quilômetro ao longo do evento. A cada R$ 1 mil em compras junto aos estandes, os visitantes receberam um cupom para concorrer aos prêmios. “Utilizamos o sistema da Nota Fiscal Gaúcha neste sorteio, mostrando o respeito do setor a este projeto de cidadania fiscal da Secretaria da Fazenda. O melhor gerador de receita para o Estado é um consumidor mais ciente e fiscalista, que exija o cupom fiscal em todas as suas compras”, sublinha.

Programação reuniu jovens de todo o Brasil – Prestigiada pelo governador do Estado, Eduardo Leite, e por autoridades de diferentes autarquias, a programação da Expoagas 2023 promoveu uma série de eventos em paralelo à feira de negócios. A principal novidade deste ano foi a realização do primeiro Encontro Nacional de Jovens Supermercadistas, promovido pelo AGAS Jovem, núcleo de sucessores do setor que já congrega mais de 270 membros em todo o Estado, com o apoio da Associação Brasileira do setor. “Esta é um projeto modelar para o Brasil, já que o AGAS Jovem está completando 20 anos e tem promovido o desenvolvimento de novas lideranças para o segmento. Hoje, sete diretores da AGAS são oriundos do AGAS Jovem”, exemplifica Longo. O Encontro Nacional de Jovens Supermercadistas iniciou domingo, em Bento Gonçalves, como visitas a vinícolas gaúchas, e contemplou ainda visitações a supermercados na Grande Porto Alegre e a participação na Expoagas 2023, com palestra da influencer digital Karol Babadeira. Ao todo, 66 jovens supermercadistas de Minas Gerais, Tocantins, São Paulo, Acre, Espírito Santo, Goiás e Rio de Janeiro participaram da iniciativa.

Palestras e debates – Entre as palestras magnas, nomes como o jornalista Marcos Piangers, o empresário Geraldo Rufino, o conferencista Rodrigo Maruxo e o publicitário Walter Longo receberam milhares de pessoas no Teatro do Sesi. Em paralelo, palestras técnicas abordaram questões como operação de loja, gestão de crises, hábitos de consumo, sucessão empresarial e ambientação de loja, além de um painel que buscou capacitar pequenas e micro agroindústrias para adequarem seus produtos às condições de venda para supermercados. “Este encontro buscou oportunizar ao micro produtor rural e ao pequeno fabricante de biscoitos, massas, geleias e outros itens que estejam prontos para as regras de rotulagem, códigos de barra e segurança alimentar necessários para comercializarem ao varejo. É um papel da AGAS incentivar e fomentar este público”, defende Longo. No AGAS Mulher, um painel debateu o equilíbrio pessoal e profissional, reunindo as jornalistas Tânia Carvalho e Alice Bastos Neves e as empresárias Miriam Prediger e Simone Leite.

Homenagens – Duas homenagens marcaram momentos simbólicos do evento. Durante a solenidade oficial de abertura, no dia 22 de agosto, o empresário Mércio Tumelero foi condecorado com o prêmio Supermercadista Honorário, que reconhece a contribuição de lideranças de diferentes setores para o desenvolvimento do setor supermercadista gaúcho. À noite, no mesmo dia, a AGAS entregou a Medalha Don Charles Bird a João Jacob Vontobel, fundador da Vonpar Bebidas, durante o jantar de boas-vindas da Expoagas 2023, ocorrido na Casa NTX.

A Expoagas 2024 ocorrerá de 20 a 22 de agosto de 2024, no Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre. O pré-lançamento oficial do evento está marcado para o próximo dia 14 de setembro, no Hotel Deville, em Porto Alegre.

