Expointer 2023 – Boas práticas de produção são destaque da Piscicultura

Na 46ª edição da Expointer, que acontece até domingo (03/09), no Parque Assis Brasil, em Esteio/RS, a Emater/RS-Ascar destaca em seu espaço institucional, diferentes atividades produtivas, que são apresentadas como alternativa de geração de renda na propriedade rural. A piscicultura, atividade que vem ganhando adeptos ao longo dos anos, é uma destas alternativas.





Aos interessados na atividade, praticar a piscicultura de forma profissional, realizando as boas práticas de produção, é um princípio fundamental para garantir os bons resultados na atividade. Este é o enfoque da Emate/RS-Ascar no espaço temático da piscicultura na Expointer 2023, orientar os produtores quanto ao manejo adequado na atividade.

O extensionista rural Carlos Roberto Vieira da Cunha, destaca os assuntos abordados no espaço temático, um pequeno viveiro para demonstração aos visitantes. “Ali estamos mostrando, dentro de um grande aquário, as diferentes espécies normalmente cultivadas no policultivo de carpas. Também estamos centrando nossas orientações no manejo de inverno, que é um ponto frágil da piscicultura gaúcha, devido ao nosso clima ser um pouco mais rígido, mais frio do que o restante do país. Temos essa peculiaridade, portanto, alguns cuidados devem ser observados”, declarou Cunha.

Além de orientar os produtores quanto aos cuidados que envolvem o manejo no período de inverno, a equipe da Emater/RS-Ascar enfoca outros fatores importantes que devem ser observados pelos produtores na prática da piscicultura. A qualidade da água, a observação da temperatura da água antes da alimentação, a profundidade do viveiro, entre outros aspectos essenciais e que fazem a diferença no desenvolvimento da atividade.

Interessados na piscicultura, em saber mais sobre as práticas relacionadas à atividade, visitem o espaço da Emater/RS-Ascar na 46ª Expointer e confiram as orientações e novidades trazidas pela Extensão Rural.

Assessoria de Imprensa da Emater/RS-Ascar na 46ª Expointer