HSVP - Campanha do Agasalho encerra com “uma tonelada de solidariedade”

Lar dos Idosos Nossa Senhora da Luz é uma das entidades beneficiadas por doação do HSVP e parceiros.

O Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo, em parceria com a Associação de Funcionários (AFHSVP), Colégio Notre Dame, Colégio Salvatoriano Bom Conselho, Universidade de Passo Fundo e o Integrado UPF, encerrou a Campanha do Agasalho de 2023. Na segunda-feira, 28 de agosto, uma entrega foi realizada no Lar dos Idosos Nossa Senhora da Luz que atende 53 pessoas, entre elas, Maria, Horaídes, Terezinha, Olívio e Nelson que participaram do ato simbólico.

O Lar existe há quase 60 anos e foi criado para oferecer cuidado digno e especial às pessoas que estão na melhor idade. O residencial de longa permanência conta com o atendimento de uma equipe multiprofissional e é mantido, quase que exclusivamente, com recursos da Associação dos Vicentinos e de um convênio firmado com a Prefeitura de Passo Fundo. “Esta ação tem uma importância imensa, ajuda na manutenção dos idosos e também nos incentiva a continuar o nosso trabalho. Além disso, é uma forma de comunhão da comunidade com o abrigo”, agradeceu a presidente, Magda Dal Molin.

A campanha do HSVP e parceiros contabilizou uma tonelada de peças em bom estado de uso, após triagem das doações que foram recebidas nos pontos de coleta das instituições. Nas últimas semanas, roupas e calçados já foram divididos para contemplar também as ações da Pastoral do Hospital São Vicente de Paulo, 35 crianças do Projeto Transformação e 42 famílias assistidas pela Paróquia Sagrado Coração de Jesus. As demais entregas estão sendo agendadas com os representantes de cada uma das entidades.

O presidente do HSVP que também é vicentino, José Miguel Rodrigues da Silva, destacou a necessidade de correntes de solidariedade em prol das entidades que realizam trabalhos assistenciais. “O inverno ainda não acabou e o tempo está oscilando entre dias quentes e muito frios. Por isso, os agasalhos que arrecadamos, junto aos nossos parceiros, chegam em um bom momento. Afinal, quem não quer ter uma peça de roupa quentinha para usar quando precisar? O hospital tem um papel social muito grande e sempre que pode se mobiliza para ajudar a nossa comunidade. Agradecemos a todos que contribuíram de alguma forma com mais essa campanha”.

Os parceiros também estão contentes com o resultado obtido na campanha, como disse a representante do Colégio Notre Dame, Irmã Thaís da Silva: “colaborar com a arrecadação de agasalhos vem ao encontro dos princípios de solidariedade e cristãos da Rede de Educação Notre Dame, que é o de vestir aquele que não tem condições de ter uma roupa quente ou um cobertor para enfrentar o inverno. Além disso, reforçamos aos jovens o quanto é bonito ajudar o próximo sempre que tiver uma oportunidade. Para toda a comunidade educativa, do Colégio Notre Dame, foi uma honra fazer parte deste movimento pelo segundo ano consecutivo”.