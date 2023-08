UFFS forma novos licenciados em quatro cursos

Colação de grau dos cursos de Ciências Sociais, Filosofia, História e Interdisciplinar em Educação do Campo: Ciências da Natureza ocorreu no dia 26 de agosto









A Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) Campus Erechim realizou, no dia 26 de agosto, a cerimônia de colação de grau dos cursos de licenciatura em Ciências Sociais, Filosofia, História e Interdisciplinar em Educação do Campo: Ciências da Natureza.

A solenidade foi conduzida pelo vice-reitor da UFFS, Gismael Francisco Perin, que representou o reitor Marcelo Recktenvald. Na mesa de honra também estiveram presentes o diretor do Campus Erechim, Luís Fernando Santos Corrêa da Silva; o coordenador do curso de Ciências Sociais, Gustavo Giora; o coordenador do curso de Filosofia, Bruno Ramos Mendonça; a paraninfa da turma de Filosofia, Joice Beatriz da Costa; a coordenadora do curso de História, Isabel Rosa Gritti; o paraninfo da turma de História, Gerson Wasen Fraga; a coordenadora do curso Interdisciplinar em Educação do Campo: Ciências da Natureza, Lisandra Almeida Lisovski; e a paraninfa da turma do curso Interdisciplinar em Educação do Campo, Cherlei Marcia Coan.

Receberam o título de Licenciados em Ciências Sociais: Carla Patrícia Costa da Silva, Josiane Jutkowski, Nicoly Thaís Raimundo, Rafaela Cristiny Coelho Ribeiro e Rodrigo Bisollo Galhart.

Recebeu o título de Licenciada em Filosofia: Fernanda Barbosa.

Receberam o título de Licenciados em História: Ana Paula Giacomel, Daniele Carneiro de Araújo, Dieisson dos Santos, Eliana Jaine Goetz, Isabelle Piesanti Escobar Zamboni, João Paulo de Almeida Farina, Larissa Licks, Neiva Marlene Uavnizack e Viviane Zanandréa.

Receberam o título de Licenciados em Interdisciplinar em Educação do Campo: Ciências da Natureza: Caroline Kafej dos Santos, Marcos Tiggo Malaquias, Rogério Antonio e Taís Inacio.

Wagner Lenhardt

Jornalista – MTE 0003635 JP-SC