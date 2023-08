Vem aí a Expo Getúlio Vargas 2024

Evento será realizado de 10 a 13 de outubro do ano que vem.





A Comissão Organizadora da Expo Getúlio Vargas, que é integrada pela Associação Comercial, Cultural, Industrial, de Agropecuária e de Serviços de Getúlio Vargas (ACCIAS), Prefeitura de Getúlio Vargas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; Câmara de Dirigentes Lojistas de Getúlio Vargas (CDL); Sindicato Rural de Getúlio Vargas, Emater/RS/Ascar; e Sindicato Unificado dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Alto Uruguai – SUTRAF-AU, confirmou a realização da Expo Getúlio Vargas 2024, que acontecerá de 10 a 13 de outubro do próximo ano. Para isso, deu início, no dia 24 de agosto, às reuniões preparatórias de planejamento do evento que deverá seguir os mesmos moldes da edição de 2022, porém com muitas novidades e surpresas.

Participaram deste primeiro encontro realizado na ACCIAS, o presidente Alceu Enricone, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Jairo Klein, o presidente da CDL, Gilberto Dücker, o presidente do Sindicato Rural de Getúlio Vargas, Luiz Carlos da Silva, o coordenador do Sutraf Getúlio Vargas, Nilton Scariot, o representante do Escritório da Emater de Getúlio Vargas, Renato Mores, o responsável pela agência de publicidade do evento Jhones Duart, e a secretária executiva da Expo, Aline Perussolo.

A Expo Getúlio Vargas 2024 – Feira Setorial - vai englobar a 5ª Mostra da Construção, a 3ª Moda Show, o 3º Feirão do Automóvel, o 2º Espaço Agro, o 2º Pavilhão da Agroindústria Familiar e o 2º Espaço Sustentável.

O evento tem como objetivo promover e fomentar o desenvolvimento das cadeias produtivas dos setores da construção civil - materiais de construção, acabamentos, ferragens, vidros, mármores, gesso, pisos de concreto, esquadrias, serralherias, móveis e decoração – e do setor imobiliário – construtoras, incorporadoras e imobiliárias; da Moda - indústria, comércio, calçados, acessórios etc.; de automóveis; do agronegócio – agroindústrias, agricultura familiar, máquinas agrícolas, agropecuárias e petshop; e de empresas que trabalham com sustentabilidade – energia solar e outras.

A Expo Getúlio Vargas 2024 também contará com espaço Kids, ampla área de alimentação e shows, que terão entrada gratuita.