AMAU participa de Encontro de Fruticultores em Centenário

Na quarta-feira (27), em Centenário, aconteceu Encontro de Fruticultores, que reuniu mais de 400 participantes de 40 municípios do sul do país. A AMAU esteve representada pelo vice-presidente, Geverson Zimmermann, prefeito de Estação.

O evento que foi promovido pela administração municipal, Grupo Moreto e Sucos Longa Vita, fundadores da Citro Sul Indústria e Comércio de Sucos, Emater, Câmara de Vereadores de Centenário, AMAU e apoio das instituições financeiras Sicredi, Banrisul, Banco do Brasil e Cresol e da Queijaria Kanigoski.

Diversas autoridades prestigiaram o evento, entre eles, Paulo Lipp, representando a Secretaria Estadual de Agricultura, divulgando o panorama da fruticultura no RS; o secretário de Desenvolvimento Rural do RS, Ronaldo Santini que fez uma participação on-line; deputado estadual Paparico Bacchi (fez o lançamento do consórcio dos fruticultores), prefeitos, vice-prefeitos e secretários das regiões da AMAU e da AMUNOR, gerentes da instituições financeiras, empresários, colaboradores da Emater, e comunidade.

O prefeito de Centenário, Genoir Florek (Neninho), anfitrião do evento mobilizou os prefeitos para assinarem uma solicitação de incentivos para mudas de laranja, que será destinada ao Governo do Estado, buscando fortalecer o setor e implementar cada vez mais a fruticultura como fonte de renda na agricultura familiar.

No evento foi lançada a pedra fundamental da Indústria de Sucos Citro Sul e foi entregue pelo prefeito um cheque simbólico aos representantes da empresa que irá se instalar em Centenário, no valor de R$ 500 mil, como forma de incentivo, já que será propulsora do desenvolvimento econômico, abrindo espaço em Centenário, para outras empresas.

O vice-presidente da AMAU e prefeito de Estação, Geverson Zimmermann, reforçou a união dos prefeitos da região, lembrando que a luta de um é a luta de todos: “Essa postura está fazendo a diferença no Alto Uruguai e perante os outros municípios do Rio Grande do Sul”.

Lembrou de quando, o prefeito de Centenário, convidou a todos, para protestar pelo asfaltamento da ERS 477: “E olha como deu certo. Dois anos e pouco depois, rodamos por quase quatro quilômetros de asfalto. E esse movimento lá trás, tenho certeza que fez a diferença para que essa indústria de sucos, viesse a se instalar, pois vislumbrou a infraestrutura. Essa união da AMAU, vem trazendo resultados e sensibilizando o Governo do Estado para as nossas demandas”, finalizou.