Emater/RS-Ascar ministra Curso de Boas Práticas Agrícolas em Campinas do Sul

Um grupo de produtores de Campinas do Sul recebeu o certificado de capacitação no curso Boas Práticas Agrícolas de Pulverização (BPA), nesta quinta-feira (28/09), com a presença do gerente regional Gilberto Tonello. O curso promovido pela Emater/RS-Ascar aconteceu na Câmara de Vereadores Campinas do Sul e em área externa (prática) com organização do Escritório Municipal do município. O curso, realizado na quarta e quinta-feira (27 e 28/9) foi ministrado pelos extensionistas Delmir Nadal, Ivonir Biesek e Jonas Farina com apoio da equipe municipal integrada pelos extensionistas Carlos Carraro, Anderson Ribeiro, Emanuele Betiato Bieniek e Rosangela Montepó.









Ao treinar os produtores rurais, a Emater/RS-Ascar e o Governo do Estado, através da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), buscam qualificar o processo de aplicação nas propriedades rurais, visando melhorar e eficácia agronômica das aplicações, racionalizar a utilização de defensivos agrícolas e mitigar a contaminação humana e ambiental decorrente das pulverizações.

Além de reduzir os custos para os produtores em relação ao uso de herbicidas hormonais, o curso atende à legislação que trata do tema. A lei prevê que o aplicador esteja cadastrado no Cadastro Estadual de Aplicadores de Agrotóxicos Hormonais e, para tanto, precisa passar pela capacitação. A Emater/RS-Ascar, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), também executa uma série de outras ações em parceria com a Seapi.

Foto Divulgação Emater/RS-Ascar

Assessoria de Imprensa da Emater/RS-Ascar - Regional de Erechim

Jornalista Terezinha Mariza Vilk