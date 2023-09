Estética e Cosmética é a novidade do Vestibular de Verão da URI

O curso, que já vem sendo desenvolvido de forma semipresencial, agora acontecerá presencialmente





Continua intenso o trabalho de visitação às escolas da região a fim de informar os estudantes que estão concluindo o Ensino Médio sobre o Vestibular de Verão da URI. Equipes de professores e da área de marketing e comunicação, estão todos os dias percorrendo os municípios com esse objetivo.

O Vestibular da URI se constitui na principal porta de entrada na Universidade e os estudantes precisam ser informados sobre as grandes oportunidades oferecidas. São 24 cursos que estão sendo ofertados neste concurso. E a principal novidade é o Curso de Estética e Cosmética de forma presencial, já que ele vem sendo desenvolvido apenas de forma semipresencial.

Segundo os profissionais que participam dessa programação, as visitas às escolas são muito importantes, pois os estudantes podem dirimir todas as suas dúvidas sobre os cursos e oportunidades profissionais de cada um deles.

Para facilitar o ingresso dos estudantes no ensino superior, a Universidade, entendendo as dificuldades econômicas enfrentadas pelas famílias, implantou um sistema próprio de financiamento. É por meio do CREDIURI, um programa de crédito que garante a oportunidade de cursar a graduação financiando até 50% o valor da mensalidade, exceto para o Curso de Medicina. O percentual financiado deverá ser pago após a conclusão do curso, com três meses de carência, pelo mesmo prazo de utilização do crédito durante o curso.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 25 de outubro, sendo que a prova será realizada no dia 29 de outubro. Apenas os candidatos para o Curso de Medicina farão prova especial, com redação e mais questões sobre os diversos campos do conhecimento. Os demais, poderão optar entre fazer a prova de redação de forma presencial ou pela utilização da nota do ENEM. Inscrições e informações podem ser encontradas no seguinte endereço: vestibularuri.com.br.