Getúlio Vargas - Conhecidos os vencedores do VI Prêmio Municipal de Educação no Trânsito

Cerimônia de premiação foi realizada na noite desta quarta-feira, 27 de setembro

O Auditório da UNIDEU foi palco da solenidade de premiação do VI Prêmio Municipal de Educação no Trânsito na noite desta quarta-feira, dia 27 de setembro. O evento também comemorou o Dia Nacional do Trânsito, ocorrido no dia 25 de setembro.

Marcaram presença autoridades, entre elas o vice-prefeito Elgido Pasa, o presidente da Câmara de Vereadores, Nilso Talgatti, a secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Sandra Betiatto, o diretor da Escola de Educação Básica IDEAU – Santa Clara, Prof. Me. Ivonei Grolli, integrantes da Câmara Técnica da Educação e Qualificação Profissional – PRODEGE, COMTRAN, ACCIAS, Brigada Militar, Polícia Rodoviária Estadual e Polícia Rodoviária Federal, alunos, familiares e professores.

Todos os vencedores foram agraciados com um caderno personalizado do evento, além de medalhas para o 2º e 3º classificado de cada categoria e troféus para os primeiros classificados, os quais contaram com o patrocínio da Fundação ACCIE de Estágios.

As entidades envolvidas no Prêmio Municipal de Educação no Trânsito são ACCIAS/PRODEGE, COMTRAN e Prefeitura de Getúlio Vargas, que agradecem a participação das escolas e dos alunos e reiteram a importância da conscientização em relação ao tema.

VENCEDORES:

- Categoria Educação Especial - Desenho livre:

1º lugar: Tauane Rodrigues – APAE

2º lugar: André da Rosa de Oliveira Jr. – APAE

3º lugar: Gustavo Gabriel Antunes Rodrigues – APAE













- Categoria Ensino Médio - Artigo de Opinião:

1º lugar: Nicoli Siqueira – Escola Antonio Scussel

2º lugar: Maria Isabel Dall’Agnol Triques – Escola Antonio Scussel

3º lugar: Gabriela Pereira Rech – Escola Santa Clara IDEAU





- Categoria 8º e 9º Ano - Tirinhas:

1º lugar: Ellen Daronch – Escola Santa Clara IDEAU

2º lugar: Thauan Sachet de Figueiredo – Escola Santa Clara IDEAU

3º lugar: Sophia Cazzonatto – Escola Santa Clara IDEAU





- Categoria 6º e 7º Ano - Poesia de Cordel:

1º lugar: Laura Reffiel Menta – Escola Santa Clara IDEAU

2º lugar: Maria Eduarda Pauleti Fiori – Escola Santa Clara IDEAU

3º lugar: Lucca Renato Acorsi Inocente – Escola Santa Clara IDEAU





- Categoria 4º e 5º Ano – Desenho em folha A3:

1º lugar: Manuela Scalon Bortolini - Escola Santa Clara IDEAU

2º lugar: Bruno Sgarbi Marció - Escola Santa Clara IDEAU

3º lugar: Luisa Boschetto da Silva – Escola Pedro Herrerias





- Categoria 2º e 3º Ano – Frase sobre trânsito:

1º lugar: Muriel Artuzo Plucinski – Escola Pedro Herrerias

2º lugar: Maria Valentina Ziger – Escola XV de Novembro

3º lugar: Luis Henrique Fabris - Escola Santa Clara IDEAU





- Categoria 1º Ano - desenho livre:

1º lugar: Anna Alyce de Oliveira Lima – Escola E. Érico Veríssimo

2º lugar: Isabelly da Silva Perenho - Escola E. Érico Veríssimo

3º lugar: Ana Luíza Brustolin - Escola Santa Clara IDEAU





- Categoria Educação Infantil – gravação de audiovisual:

1º lugar: Turma Educação Básica Nível II - Escola Santa Clara IDEAU

2º lugar: Turma Berçário IIIB e IIIC – Escola Favinhos de Mel

3º lugar: Turmas BII, BIII e maternal turno manhã – Escola XV de Novembro