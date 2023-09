I Fórum Gaúcho de Paisagismo e Turismo Rural é realizado em Ametista do Sul

Evento inédito no Estado do Rio Grande do Sul, acontece nos dias 17, 18 e 19 de outubro o 1º Fórum Gaúcho de Paisagismo e Turismo Rural. O evento, que será sediado em Ametista do Sul, é uma promoção da Emater/RS-Ascar, através do Escritório Regional de Frederico Westphalen, Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul (Setur), Prefeitura Municipal de Ametista do Sul, Associação de Desenvolvimento do Turismo de Ametista do Sul (ADTA), Associação de Turismo Águas e Pedras do Médio Alto Uruguai (Atap), com apoio da Associação dos Municípios da Zona da Produção (Amzop), Sicredi Conexão e Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR).





O evento busca qualificar a região e receberá participantes de todo o Estado para consolidar e ampliar o trabalho com Paisagismo e Turismo Rural. “É necessária a percepção de que o paisagismo é instrumento de transformação social, bem-estar e renda. Com ele, promove-se a melhoria e embelezamento das propriedades rurais, sedes de comunidades, trevos, agroindústrias e locais turísticos, através de práticas de paisagismo, jardinagem e organização de arredores. Este trabalho proporciona o bem-estar físico, mental e emocional”, justificou a extensionista rural da Emater/RS-Ascar Dulcenéia Haas Wommer.

O Fórum contará com uma programação completa e a participação de renomados paisagistas brasileiros e profissionais da área, como Toni Backes (Nova Petrópolis/RS), José Francisco Benetti (Canela/RS), Augusto Aki (Belo Horizonte/MG), Vanessa Zechin (Porto Alegre/RS), Luciano Soares (Urubici/SC), entre outros especialistas. A programação completa do Fórum pode ser acessada nos perfis da Emater/RS-Ascar nas redes sociais.

Segundo os organizadores, o Fórum é uma oportunidade de fomento ao turismo regional e à economia das famílias e empreendimentos turísticos. “O evento é mais uma oportunidade de conversar com a região, levando informações e qualificação para a comunidade em geral. A Emater já está

promovendo seus cursos modulares desde 2022. Já estamos no 20º curso este ano. O Fórum tem um objetivo mais amplo, de expandir essa qualificação para toda a região e para o Estado. É um evento destinado a paisagistas, jardineiros, arquitetos, empreendedores urbanos e rurais, agricultores que desejam melhorar sua propriedade e investir no turismo rural. Precisamos pensar na qualidade dos ambientes, seja no trabalho ou no ambiente familiar, nas propriedades rurais. Tudo isso traz saúde, autoestima. É uma alegria poder contar com entidades parceiras de peso e que, através dessa ação, estão empenhadas em transformar e valorizar as paisagens da região”, completou a extensionista da Emater/RS-Ascar.

Paralelo ao evento acontece a Mostra Arte e Jardim e Feira das Agroindústrias, nos dias 18 e 19, uma oportunidade para as agroindústrias fazerem sua divulgação e comercialização de produtos, além de possibilitar aos empreendimentos rurais o conhecimento sobre turismo rural, uma alternativa para as propriedades rurais. No dia 17 de outubro, acontece a cerimônia de abertura oficial do Fórum, na Vinícola Ametista, com a presença de autoridades e lideranças de todo o Estado.

As inscrições para o 1º Fórum Gaúcho de Paisagismo e Turismo Rural estão abertas e podem ser acessadas através do link: https://cutt.ly/UwbfDIVO

Assessoria de Imprensa Emater/RS-Ascar - Regional de Frederico Westphalen

Jornalista Marcela Buzatto