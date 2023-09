Ipiranga do Sul recebe selo Ouro UBS Amiga do Idoso

A Unidade Básica de Saúde de Ipiranga do Sul agora tem Selo Ouro









“Amiga do Idoso”. O reconhecimento oferecido pelo Governo do Estado às unidades

que realizam ações de promoção do envelhecimento saudável, aconteceu segunda-feira

(25), em seminário na Casa da Ospa, Porto Alegre.

Com a presença do governador Eduardo Leite, o evento reuniu municípios

do Estado que se destacaram em ações que incentivam a equipe da unidade e a qualificação

dos profissionais para o atendimento ao idoso.

O secretário de Saúde de Ipiranga do Sul, Cleimar Araldi e a

farmacêutica Paula Caroline Camargo participam do evento e receberam o

certificado. “Estamos entre os 18 municípios da Amau selo Ouro, o que nos

motiva a continuarmos realizando este trabalho com uma equipe comprometida e

dedicada na área da saúde”, pontuou Araldi.

O Programa Estadual de Incentivos para Atenção Primária à

Saúde através da Rede Bem Cuidar oferece um olhar diferenciado para o público

acima dos 60 anos desenvolvendo atividades que promovam o envelhecimento

saudável visando a prevenção de doenças.

O coordenador da 11ª Coordenadoria Regional de Saúde, Mario Ceron, também prestigiou o evento e cumprimentou o município pela conquista.