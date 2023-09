Lançada a campanha Compre em Ipiranga do Sul e Ganhe Prêmios 2023

Serão R$ 50 mil em prêmios distribuídos em vale-compras no comércio local.





Na terça-feira, 26, foi lançada em Ipiranga do Sul a campanha Compre em Ipiranga do Sul e Ganhe Prêmios, edição 2023. O evento aconteceu no Centro de Multi Convivência e reuniu autoridades, entre elas o prefeito Marco Antonio Sana, o secretário de Finanças Dinamar Rogério Folle, representante da Accias de Getúlio Vargas Aline Peruzzolo, gerente da Sicredi Artur Dall Agnol e os nucleados do comércio local.

A expectativa é de envolvimento da comunidade na campanha que oferece R$ 50 mil em prêmios distribuídos em 20 vale-compras no comércio local. Para participar é necessário exigir nota fiscal das compras e trocar nas empresas credenciadas, prefeitura, Sicredi, Cras e nos nucleados do Comércio de Ipiranga do Sul.

O prefeito Marco Antonio Sana destacou a importância da campanha para o desenvolvimento de Ipiranga do Sul. “Comprar no município, além de reforçar o comércio, incentiva os empresários locais valorizando os clientes, os premiando no final do ano. Além disso, os impostos são revertidos em investimentos para a população”, disse.

Para o secretário de Finanças, Folle, a campanha se fortalece a cada ano com premiação ainda maior. Investimentos do Poder Público e, neste ano, o patrocínio da Sicredi com a metade do valor da premiação. “Isso incentiva as compras no comércio local e motiva aos participantes do Núcleo do Comércio a investirem ainda mais no município”, afirma.

Para participar é necessário trocar as notas fiscais de venda de produtos ao consumidor, sendo uma cartela para cada R$ 200,00, no caso de o destinatário ser Pessoa Física e R$ 400,00 no caso do destinatário ser Pessoa Jurídica, compras feitas no período de 1°/01 a 21/12 de 2023. Além disso, outras notas fiscais podem ser trocadas conforme o regulamento disposto na Lei Municipal N° 1672/2023. O sorteio será realizado no dia 22 de dezembro na festa de Natal.