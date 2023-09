Deputada Delegada Nadine faz homenagem ao Instituto da Criança com Diabetes no Grande Expediente

No período do Grande Expediente da sessão plenária desta quinta-feira(28), no plenário do Memorial do Legislativo, a deputada Delegada Nadine(PSDB) homenageou os 25 anos do Instituto da Criança com Diabetes (ICD).







Considerado um centro de excelência para o tratamento de diabetes tipo 1(DM1), o ICD acompanha mais de 4700 crianças e jovens com a doença, de forma gratuita. Pelos dados divulgados pela deputada, esse acompanhamento, aliado ao Programa de Educação Continuada em Diabetes, permite uma redução de 94% dos casos de internação hospitalar. “ O trabalho é focado no acolhimento e na prevenção das complicações decorrentes da doença”, reforçou. Além disso, segundo Nadine, a entidade oferece assistência social extensiva aos familiares e pessoas envolvidas na vida das crianças e adolescentes de 0 a 20 anos. É nessa faixa etária onde está a maioria dos “insulino-dependentes”. Doença autoimune, o diabetes tipo 1 se estabelece quando o organismo não reconhece as células do pâncreas produtoras de insulina, e as ataca, como se fossem corpos estranhos. Por isso, a necessidade de injeções diárias de insulina, que leva a glicose até às células, permitindo equilíbrio do metabolismo e evitando doenças graves no futuro. Para lembrar da importância do trabalho desenvolvido pelo ICD, a Delegada Nadine citou também os números da doença na população. São 500 milhões de adultos em todo mundo, 62 milhões nas Américas. Por ser silenciosa, ela pode atingir 40% a mais de pessoas. No caso do estado, a estimativa é de que cerca de nove mil pessoas convivem com a doença crônica. Para concluir, ela agradeceu o trabalho do Instituto. “Ao ICD nosso aplauso e gratidão, por transformar vidas com amor e gratidão”, completou. No dia 12 de novembro acontece a tradicional corrida para vencer diabetes, na capital, promovida pela instituição. Ainda durante o grande expediente, o deputado Airton Artus(PDT) se manifestou nos apartes. Participaram como convidados, o presidente do ICD, Balduíno Tschiedel , integrantes da diretoria, e o presidente do Hospital Conceição, Gilberto Barichello.