Tagliari encara a maior prova do Gaúcho de Super Turismo 2023

Piloto de Getúlio Vargas e equipe se preparam para disputar a 4ª etapa do Campeonato, que acontecerá neste sábado, dia 30, no Autódromo de Guaporé

Leonardo Tagliari

O piloto Leonardo Tagliari, de Getúlio Vargas, e sua equipe já estão realizando os últimos ajustes para a maior prova do Campeonato Gaúcho de Super Turismo, as 6 Horas de Guaporé. A disputa marca a 4ª etapa do Campeonato Gaúcho de Super Turismo e acontecerá neste sábado, dia 30, com largada às 16h, no Autódromo de Guaporé.

Essa é uma das mais tradicionais provas de longa duração do país e também a maior prova do Campeonato. Devido ao tempo prolongado, a equipe será composta por mais dois pilotos além de Leonardo Tagliari, Cesar Labréa e Gustavo Camilo.

Eles disputam a categoria TL, uma das mais concorridas do Super Turismo. Para esta prova, a equipe vem realizando acertos no carro, o GM Onix. Segundo Tagliari, os treinos em Guaporé vão iniciar nesta quinta-feira à noite, a fim de testar o carro para a parte noturna da corrida.

“A prova 6 Horas de Guaporé é mais intensa, então vamos intercalar uma hora cada piloto. Estamos motivados para a disputa, nosso objetivo é completar a prova e manter um ritmo forte, principalmente agora que acertamos o carro, eu estou confiante”, destacou o piloto getuliense.

Esta ação integra o projeto Getúlio Vargas Super Turismo 2023, que é financiado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul por meio do PRÓ-ESPORTE/RS LIE. O projeto conta com o patrocínio da Traçado Distribuidora de Asfalto e apoio da Espaço Auto Center, Wagner Racing e Artezo Arte e Design de Produto.