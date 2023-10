Banrisul abre processo seletivo de estágio com inscrições gratuitas

O Banrisul lançou nesta segunda-feira (30) um edital para processo seletivo público de estágio. São disponibilizadas 525 vagas, bem como formação de cadastro de reserva, para os cursos superiores – tecnológico ou bacharelado – em Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. Além dessas, 57 posições são destinadas para estudantes que atuarão exclusivamente em Porto Alegre, nos cursos de Arquitetura, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Eletrônica, Agronomia, Engenharia Agrícola, Engenharia Florestal ou Ambiental e tecnológicos afins; Estatística, Matemática ou Ciências Atuariais, e Tecnologia da Informação (cursos afins de graduação e tecnológicos).









As vagas são para Porto Alegre e Interior do Estado, abrangendo 255 municípios do Rio Grande do Sul. Serão reservadas 10% a candidatos com deficiência, 16% para pessoas negras, 1% para pessoas indígenas e 1% para pessoas trans.

A carga horária é de 6h diárias (30h semanais), de segunda à sexta-feira. O valor da bolsa-estágio é de R$ 1.944,56 nos primeiros 90 dias e R$ 2.130,07 após o período; além de auxílio-transporte no valor de R$ 88,00. O tempo de estágio será, inicialmente, de seis meses, podendo ser prorrogado até o limite de dois anos.

A seleção será realizada no dia 26 de novembro por meio de prova objetiva online. O conteúdo abrangerá Língua Portuguesa, Informática, Matemática e Raciocínio Lógico.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do CIEE/RS, até o dia 20 de novembro. O edital completo pode ser acessado neste link.