Dia de Campo das Faculdades IDEAU apresenta inovação, tecnologia e produtividade

Promovido pelos acadêmicos do curso de Agronomia, aconteceu no último sábado (21) mais uma ed ão do Dia de Campo de Inverno das Faculdades IDEAU. Os estudantes do oitavo semestre, unidad ição do Dia de Campo de Inverno das Faculdades IDEAU. Os estudantes do oitavo semestre, unidades de Getúlio Vargas e Passo Fundo, apresentaram para professores, estudantes e comunidade produtividade

em geral os trabalhos desenvolvidos ao longo do semestre, totalizando 14 estações.

O evento, que contou com o apoio de diversas empresas do setor agrícola, tem como objetivo agregar conhecimento mostrando as novas tecnologias empregadas hoje no campo, tanto na área de maquinários quanto na adoção de novas práticas e insumos, com vistas a uma produção mais sustentável, rentável e produtiva, fortalecendo, assim, a agricultura.

O Dia de Campo contou, ainda, com mais uma novidade. Nesta edição, os trabalhos foram avaliados por um time de jurados externos, representando empresas da região, os quais analisaram aspectos referentes ao trabalho, como planejamento, organização e visual do experimento, adequação da metodologia utilizada, postura profissional do grupo, entre outros; e aspectos referentes à oralidade, como conhecimento do tema, segurança e clareza na apresentação, postura, linguagem, desenvoltura. Os melhores trabalhos, um de cada campus, foram reconhecidos através da entrega de um troféu.

A premiação em Getúlio Vargas foi para o grupo intitulado "Cultura de trigo com diferentes tipos de inoculantes biológicos", composto pelos alunos Leonardo Busatta, Daniel Ecker, Arthur José de Matos, Gabriel Pagliarini, João Vitor Ribeiro e Vitor Mateus Risson. Em Passo Fundo o grupo premiado foi “Uso de diferentes doses de NPK em função da expectativa de rendimento de cevada”, composto pelos alunos Arthur Panisson Agostineto, Cleverton Barea, Ian Lucas Parisotto Guizzo, Geovane Matheus de Lima Viana e Maurício Zanchet.

Segundo os professores, atividades como essa são uma oportunidade única para aprender na prática, onde é possível vivenciar e experimentar os conceitos vistos em sala de aula. “Este tipo de ação proporciona a divulgação e demonstração do trabalho realizado nos cursos de Agronomia, o qual foi muito elogiado pelos avaliadores. Além disso, a presença das empresas aproxima os acadêmicos do mercado de trabalho e de futuras oportunidades, servindo como uma vitrine", comentou o coordenador do curso de Agronomia, unidade de Getúlio Vargas, Maurício Albertoni Scariot. “Neste inverno o evento teve como principal objetivo levar a produtores, técnicos, alunos e demais interessados informações técnicas sobre as culturas de canola, trigo, cevada e cobertura de solo”, complementou a coordenadora do curso de Agronomia, unidade de Passo Fundo, Katia Trevizan.