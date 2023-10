O 2º Morretes Blues Festival, realizado na cidade de Morretes, no litoral paranaense, vai agitar a região após estrear em 2022 atraindo milhares de pessoas

O 2ºMorretes Blues Festival, realizado na cidade de Morretes, no litoral paranaense, vai agitar a região após estrear em 2022 atraindo milhares de pessoas

Neste final de semana, nos dias 04 e 05 de novembro, a cidade de Morretes, no litoral paranaense, será mais uma vez transformada na capital nacional do blues. O município vai sediar a segunda edição do Morretes Blues Festival, festival multicultural que reuniu milhares de pessoas em 2022 e, agora, volta a agitar o calendário de eventos da região em 23.20

Promovido pela Planeta Brasil Entretenimento em parceria com a rede Porks – Porco & Chope e com o Bar Crossroads, o evento, que une música e gastronomia em espaços ao ar livre, promete ser a principal atração cultural do mês de novembro no litoral paranaense, ocupando diversos pontos do centro histórico da tradicional e encantadora cidade. Localizada a menos de 70 km de Curitiba, a cidade é uma das mais antigas do Paraná e guarda um bem conservado casario colonial, às margens do rio Nhundiaquara.

A segunda edição do Morretes Blues Festival, que tem apoio institucional da Prefeitura de Morretes, contará com apresentações de grandes nomes do gênero no Paraná, além de trazer, pela primeira vez, atrações musicais nacionais. O evento vai oferecer, também, gastronomia diversa e atividades para toda a família, movimentando a economia local e levando uma nova opção de entretenimento para os moradores da região e turistas. Durante os dois dias do evento, o público poderá acompanhar vários shows que prometem conectar o cenário paradisíaco com o blues em um fim de semana repleto de experiências únicas e inesquecíveis.





Com uma curadoria musical de excelência, a programação de shows vai oferecer o melhor do blues em dois palcos montados no icônico centro histórico da cidade. No palco principal, se apresentam Gralha Blues Trio, Jamy’s Quartet, Gui Tosin, Grumpy Groovers, Crooked Trio, Emerson Caruso Trio, Bernardo Manita Quarteto, Sonora Blus e Tony Caster & The Black Mouth Dogs. Já o coreto recebe os shows de Lonesome Captain, Maracujinas, Marina Costa, Duo Famiglia, Lely Duo, Julio Mallaguthi (Rock Nomad) e Mamba Blues Trio.

Além de muita de qualidade, o evento contará com opções de chopes artesanais, drinks especiais e muita gastronomia. Serão diversas operações gastronômicas temporárias, que irão se unir aos bares e restaurantes tradicionais da cidade para oferecer diversos preparos saborosos. “Estamos montando uma programação incrível para o público aproveitar muito. Além da curadoria musical, estamos selecionando com muito carinho as opções gastronômicas que irão potencializar a experiência do Morretes Blues Festival”, completa Patrik Cornelsen.





A segunda edição do Morretes Blues Festival vai acontecer neste final de semana, nos dias 04 e 05 de novembro, em palcos e espaços espalhados pelo centro histórico da cidade de Morretes (PR). Mais informações no perfil oficial do evento no Instagram: @morretesbluesfestival.