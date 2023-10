Curso de Formação Pedagógica para Graduados não Licenciados do IFRS – Campus Sertão está com inscrições abertas

O Campus Sertão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) abriu edital para ingresso no curso de Formação Pedagógica para Graduados não Licenciados. São oferecidas 40 vagas e as inscrições vão até 20/11/2023. O curso destina-se a portadores de diplomas de curso de graduação, exceto licenciaturas, que tenham interesse em atuar como professores em componentes curriculares específicos do currículo dos cursos de educação profissional na área de graduação do candidato.

As inscrições devem ser feitas pelo formulário online: <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5VnFkZ6Wripf2xsVhvOBK2ihRsg0NMKQBAPdwTK5jbUmTSw/viewform>.

















O exame de seleção será no dia 30 de novembro com início às 19h, no auditório José Leocyr Dornelles Minussi do prédio central do Campus Sertão. Os candidatos devem realizar uma produção escrita (de no mínimo uma lauda completa e no máximo duas laudas) acerca do tema Educação Profissional no Brasil. Para discorrer a respeito deste tema, indica-se o artigo “Práticas Pedagógicas e Ensino Integrado”, de Ronaldo M. Lima Araujo e Gaudêncio Frigotto, disponível no link: <https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao/article/view/7956/5723>.

O curso de Formação Pedagógica para Graduados não Licenciados acontece de forma semipresencial, sendo 60% da carga horária em atividades presenciais no turno da noite, com aulas nas quintas-feiras e 40% da carga horária em atividades a distância.

Mais informações podem ser obtidas no edital de seleção no site <www.ifrs.edu.br/sertao>.