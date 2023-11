Viva o RS vai mapear o turismo de gastronomia e natureza no Rio Grande do Sul

O Viva o RS foi criado há três anos com o objetivo de explorar e promover o turismo no Rio Grande do Sul, apresentando experiências para fugir do óbvio e locais ainda pouco conhecidos pelo público. E na nova versão a ênfase é compartilhar lugares, experiências e conteúdos relacionados à gastronomia local e às maravilhas naturais que o Rio Grande do Sul oferece.

Nessa nova fase os estabelecimentos com melhor desempenho nas últimas edições e que tiverem conexão direta com as temáticas serão convidados para integrarem o conteúdo do Viva o RS além é claro de um canal direto de cadastro para possíveis interessados que ainda não fizeram parte anteriormente e podem entrar nesta edição.

O Viva também está apresentando estratégias de vendas para os parceiros que não possuem ferramentas de vendas e e-commerce. A criação de conexões diretas com os principais players que atuam na venda de hospedagem, transporte e reservas visa simplificar tanto a vida dos turistas quanto a dos nossos parceiros.

"O Viva o RS é uma plataforma completa com conteúdo, dicas e experiências selecionadas. Além disso, é um potente canal para acelerar vendas das empresas para os consumidores finais. Todos ganham, o turismo do RS, sendo apresentado com qualidade e de acordo com o mapa de comportamento, e as empresas participantes, que ganham um canal de vendas C2C com o apoio do Sebrae e que participam, também, de uma jornada qualificação constante, onde o turista tem acesso a conteúdo com curadoria do turismo fora do óbvio do RS". explica Amanda Paim, Especialista de Competitividade Setorial do Sebrae RS.

A parceria dessa nova edição é uma correalização Wine Locals e Sebrae RS, onde em conjunto irão desbravar os melhores conteúdos de cada região e temática, juntamente com influenciadores que serão selecionados como embaixadores da marca.

No primeiro ano do Viva o RS, devido a pandemia, seu público foi principalmente o gaúcho que buscava novas experiências e escapadas (viagens curtas, de final de semana) dentro do Rio Grande do Sul. Em 2022 a Viva chegou a sua terceira edição, com apoio do Sebrae RS e Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul, em um formato de feira virtual de turismo.

Durante esse período, mais de 500 experiências foram divulgadas (150 nas duas primeiras edições e mais de 300 na última), gerando mais de 20 mil intenções de compra junto aos parceiros que participaram do projeto. O time estratégico viajou por várias regiões do estado apresentando o Mapa de Comportamento do Turista Gaúcho e realizou 11 workshops para uma melhor compreensão do comportamento do consumidor local e de potenciais turistas do Brasil e do mundo.

Essa pesquisa possibilitou a identificação das principais áreas do turismo que se destacam no estado: a gastronomia e a natureza. Assim lançamos essa nova fase, focada em apresentar o estado do Rio Grande do Sul em formato de Guias de turismo gastronômico e natureza, trazendo a peculiaridade, personas e comportamentos buscados por esses dois públicos potencial do estado.

O intuito do Viva o RS é que a marca seja reconhecida como principal fonte de informação e guia para futuras viagens dos turistas regionais, nacionais e internacionais que busquem conhecer o que melhor o Rio Grande do Sul tem para oferecer na gastronomia e na natureza.