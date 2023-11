AMAU presente na escolha da Nova Corte de Soberanas de Jacutinga

Na última sexta-feira (10), foram escolhidas as novas princesas e rainha do munícipio de Jacutinga, no CTG Rincão Amigo. Cinco candidatas disputaram o título. E a AMAU foi representada pelo prefeito de Ipiranga do Sul, Marco Antônio Sana, que também fez parte do corpo de jurados da nova corte, juntamente com sua esposa.





Prefeito e vice-prefeito de Jacutinga com as soberanas.





O corpo de jurados teve ainda o presidente da ACCIE, Darlan Dalla Roza e sua esposa; a rainha da Frinape, Natália Spanhol e a 1ª Prenda da 19ª Região Tradicionalista, Milena Taliza Cazzonato. Paola de Gregori foi escolhida como a nova rainha, tendo Letícia Nava como primeira princesa e Carine Toigo, segundo princesa. Elas receberam as faixas da corte que se despediu do reinado.

O prefeito de Jacutinga, Beto Bordin, parabenizou a comissão organizadora e julgadora do evento: “é uma pena apenas três serem escolhidas, pois todas demonstraram potencial para ganhar o título. Todas vocês são vitoriosas, colocando o nome para representar o nosso município”.

Além do prefeito Marco Antônio Sana, de Ipiranga do Sul, o prefeito de Ponte Preta, Josiel Griseli e o prefeito de Campinas do Sul, prestigiaram o evento da escolha das soberanas. O município de Jacutinga, se prepara para a Expocija, grande feira regional, que acontece em 2024.