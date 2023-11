Brasileiro de Rally reencontra Severiano de Almeida para penúltima etapa

Cidade no norte do RS volta a sediar uma prova do nacional 15 anos depois. Corrida será no sábado, dia 18

Rally Severiano de Almeida

(Divulgação)





O Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade chegará a sua sexta etapa nesta semana. E 15 anos depois, volta ao município de Severiano de Almeida, região norte do Rio Grande do Sul.

Organizado pelo Automóvel Clube de Severiano, o Rally Nova Itália 2023 acontecerá nos dias 17 e 18 deste mês, e vai sediar também as sétima e oitava etapas do Gaúcho de Rally, em uma rodada dupla.

Para Leonardo Zettel, presidente da Associação Brasileira de Rally (ABRA), a volta do Rally Nova Itália ao calendário promete ser um sucesso.

“Há quase 15 anos, me lembro que a prova de Severiano foi excelente. Especiais duras, porém rápidas e prazerosas de pilotar. Na época o pessoal da cidade também recebeu muito bem a competição, então acredito que não será diferente este ano”, destacou Zettel.

Com as alterações realizadas no calendário do Brasileiro deste ano, o Rally Nova Itália, que seria a última prova do Campeonato Brasileiro, passou a ser a penúltima.

E, mesmo que os ajustes impliquem na mudança de estratégia de algumas equipes, ainda há muitos pontos em jogo e grandes disputas em andamento.

“Estamos fazendo um trabalho complexo em conjunto com os clubes organizadores para tornar o Campeonato Brasileiro de Rally um evento único. Este ano conseguimos evoluir bastante em relação à temporada passada, o que mostra que estamos no caminho certo”, completou o presidente.

O Rally

O Rally Nova Itália abre sua programação na sexta-feira, dia 17, com a chegada das equipes, montagem dos boxes e reconhecimento das especiais pelos competidores. À noite, a partir das 20h, tem a street stage em um trecho no centro da cidade de Severiano de Almeida.

No sábado, dia 18, serão oito especiais, seis delas em estradas de terra que englobará também os municípios de Três Arroios e Mariano Moro. A partir das 17h, tem as duas especiais que largam no centro de Severiano de Almeida e logo em seguida a premiação dos vencedores da etapa, com show da Banda Triou.

Serviço do Rally Nova Itália 2023

O que: sexta etapa do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade, 7ª e 8ª etapas do Campeonato Gaúcho de Rally de Velocidade

Onde: Severiano de Almeida/RS

Quando: dias 17 e 18 de novembro

Programação

Sexta-feira, dia 17

08:00 - Abertura da Secretaria de Prova - Parque de Apoio

- Abertura do parque de Serviços

- Abertura da Sala de Imprensa

08:00 - Início do reconhecimento das especiais

09:00 - Abertura da Vistoria Técnica (Todas as Categorias) - Mecânica MN

18:00 - Encerramento da Vistoria Técnica - Mecânica MN

- Fim do reconhecimento das especiais

20:00 - Street Stage Pro Tune (centro de Severiano de Almeida)

Sábado, dia 18

07:41 - Largada da SS Três Arroios 1

08:24 - Largada da SS Mariano Moro 1

10:12 - Largada da SS Três Arroios 2

10:55 - Largada da SS Mariano Moro 2

14:03 - Largada da SS Severiano de Almeida 1

15:06 - Largada da SS Severiano de Almeida 2

16:49 - Largada da SS Severiano de Almeida 3

17:27 - Largada da SS Lussani Multimarcas 1 (centro de Severiano de Almeida)

18:10 - Largada da SS Lussani Multimarcas 2 (centro de Severiano de Almeida)

19:00 - Show com banda Triou

19:30 - Cerimônia de Premiação - Praça 12 de Abril