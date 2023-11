Criminosos roubam agência da Cresol em Cruzaltense e são presos em flagrante após cerco policial

Por volta do meio-dia desta terça-feira, 14 de novembro de 2023, a Brigada Militar e a Polícia Civil foram comunicadas da ocorrência de um roubo à banco na cidade de Cruzaltense.





Segundo informações repassadas, dois indivíduos armados com revólveres teriam entrado em uma agência da cooperativa de crédito CRESOL, rendido funcionários do banco, e subtraído um malote com dinheiro, além da arma de fogo e do colete balístico de uma empresa de segurança terceirizada. Após o roubo, os criminosos teriam fugido do local em um veículo VW/Gol, de cor bordô.

A partir dos dados recebidos, em pronta-resposta, a Brigada Militar estabeleceu um perímetro de segurança, e passou a instalar barreiras para a abordagem de veículos e pessoas, além de fazer buscas pelo interior dos municípios próximos. A Polícia Civil, por sua vez, passou a realizar os trabalhos investigativos no local do crime, e auxiliar nas buscas pelos criminosos.

Por volta das 14h30min, em uma das barreiras instaladas pela Brigada Militar no município de Entre Rios do Sul, os policiais abordaram um veículo Ford/Forcus, de cor prata, tripulado por quatro indivíduos.

Em revista pessoal aos abordados, os policiais localizaram apenas dois aparelhos celulares. Entretanto, durante a revista interna do veículo os policiais localizaram três revólveres calibre .38, todos municiados, dentre os quais, a arma do vigilante do banco, um colete balístico também pertencente à equipe de segurança da agência bancária, além de um malote com mais de 23mil reais em dinheiro.

Diante do claro envolvimento dos indivíduos abordados com o roubo investigado, todos foram presos em flagrante.





Após uma breve entrevista dos policiais com os presos, novas informações foram repassadas por eles, o que levou à localização e apreensão do veículo utilizado pela quadrilha para a prática do delito. O VW/Gol estava escondido em uma área de mata na Vila União, interior do município de Entre Rios do Sul.

Por fim, os criminosos foram conduzidos até a DRACO de Erechim, onde foram autuados em flagrante delito e, após as devidas formalidades, foram entregues ao Presídio Estadual de Erechim, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Fonte e fotos: Polícia Civil de Erechim.