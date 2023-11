Escola IDEAU-Santa Clara está com matrículas abertas

A Escola de Educação Básica IDEAU-Santa Clara está inserida dentro de um Centro Universitário e dispõe de um ensino de excelência, da educação básica até a pós-graduação. Em todos os níveis, prima pela construção de valores, através da integração de saberes, atitudes e vivências. Desenvolve no estudante a autonomia, o senso de investigação e o protagonismo para a construção de seu projeto de vida.









Na Educação Infantil, a construção das aprendizagens é vivenciada de forma lúdica, onde se permite o pleno desenvolvimento sem abrir mão do direito de viver a infância. No Ensino Fundamental Anos Iniciais, as experiências são transformadas em vivências, potencializando habilidades que o aluno carrega para a vida toda. No Ensino Fundamental Anos Finais, a transição para uma rotina escolar mais desafiadora e a construção do projeto de vida exigem autonomia. E no Ensino Médio, por meio dos itinerários formativos, se traçam caminhos com inclinação para as áreas que mais se identificam, adquirindo protagonismo em suas escolhas.

O IDEAU Santa-Clara tem uma trajetória centenária para preparar o estudante para viver a vida hoje, colocando-o no centro do desenvolvimento de toda e qualquer ação. Para os pais e responsáveis que desejam garantir a melhor educação para os seus filhos, o processo de rematrículas para o ano letivo de 2024 está aberto para todos os níveis de educação, de 01 a 17 de novembro. As matrículas acontecem no período de 20 a 30 de novembro, mediante apresentação dos documentos no Setor de Atendimento, de segunda a sexta-feira, das 08h às 22h, e aos sábados das 08h às 12h. Para mais informações entre em contato pelo telefone (54) 3341-6600 ou pelo site ideau.com.br.

Infraestrutura