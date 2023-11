Seminário no Memorial do Legislativo debate Revolução de 1923

O Memorial do Legislativo sediou, no final da tarde desta segunda-feira (13), o primeiro painel do Seminário Centenário da Revolução de 1923. O historiador e pesquisador Günter Axt abordou Causas e Contexto do conflito, com a mediação do professor Miguel do Espírito Santo. O evento, que segue nesta terça (14), encerra as comemorações iniciadas pela Assembleia Legislativas no ano passado.

Os historiadores Gunter Axt e Miguel Frederico do Espírito Santo.

No início, Axt manifestou satisfação de estar no plenário Bento Gonçalves, "onde tudo começou". As articulações que começaram ali para impedir a posse de Borges de Medeiros para o quinto mandado de governador do Rio Grande do Sul encontraram ressonância na praça que já estava tomada. Considerado uma autoridade no tema, avaliou o contexto politico, social e econômico em que se estabeleceu o embate discordando da definição de revolução elitista."Quando se fala em Revolução de 23, há um paradoxo de quão popular foi à época e de como é pouco lembrada hoje em dia", disse.

Para o historiador, o movimento armado que confrontou chimangos - partidários de Borges de Medeiros, e maragatos - aliados do principal líder do movimento, Joaquim Francisco de Assis Brasil, é um dos mais importantes da história brasileira."Em que pese a Revolução Farroupilha ter durado dez anos e a Revolução de 23 apenas um ano, ela não é apenas um entrevero gaúcho", pontuou.

Na abertura, Miguel do Espírito Santo, que preside Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, manifestou satistação de conduzir o debate de parte significativa da história do estado e do país. Elenice Mello, do Memorial do Legislativo RS, destacou que a atividade é o ponto culminante de uma ação interinstitucional e" que é função das instituições trazer à luz fatos da história para que sirvam de base das ações do futuro".

Lançamento virtual

Durante o debate ocorreu o lançamento virtual do livro Centenário da Revolução de 1923: discursos parlamentares, história e narrativas, trabalho realizado em parceria pelo Memorial do Legislativo e o IHGRGS. A obra virtual é disponibilizada de forma gratuita pelo Memorial do Legislativo e pela Biblioteca Borges de Medeiros da ALRS.

Segundo painel

Nesta terça (14), às 18h, no plenário do Memorial do Legislativo, ocorre o segundo painel - Movimento de 1923 em perspectiva histórica: mais uma guerra de gaúchos? ministrado pelo doutor em História, escritor e professor titular do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Luís Alberto Grijó. O doutor em História Jefferson Teles Martins será o mediador. Inscrições em https://doity.com.br/ centenario-da-revolucao-de- 1923

Da mesma forma, corre o lançamento virtual da segunda obra comemorativa: Revolução de 1923 no RS: guia de fontes documentais, que traz uma linha temporal desde 1893 até o Pacto de Pedras Altas, acordo que marcou o fim do conflito. A obra é assinada pelo Memorial do Legislativo, Museu de Comunicação, Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul e Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, e também vai estar disponível para o público nos canais da Assembleia Legislativa.

O evento vai ser transmitido pelo canal do youtube da TVAL pelo link https://www.youtube.com/live/ lPRm9l1DQVc?si= rd485Ss9wUWdy9e-