Coluna da edição de 05 de abril de 2024 - Pré-candidatos entregam os cargos. / Neivo A T Fabris.

CURTAS





# Os vereadores de Getúlio Vargas aprovaram os projetos de lei de termo de fomento do município com o Sindicato Rural e Accias.

# Com o Sindicato Rural de Getúlio Vargas para a realização XI Fórum Norte Gaúcho do Trigo e Milho e dá outras providências.

# Com a Associação Comercial (Accias) para a Expo Getúlio Vargas - Feira Setorial, que acontece entre os dias 10 e 13 de outubro.

# Na mesma sessão, ocorrida na noite de quinta-feira (04), entraram na pauta quatro pedidos de providência.

# Os pedidos levam a chancela dos vereadores Paulo Dall Agnol (MDB), Jeferson Karpinski (PP), Dianete Dalla Costa (MDB) e Inês Aparecida de Borba (MDB).

# A bancada do MDB teve aprovada moção de repúdio aos Decretos Estaduais n° 57.411/2023 e 57.366/2023.

# Dentre as alegações, é que os mesmos eliminam benefícios fiscais sobre o ICMS afetando itens essenciais da cesta básica alimentar.

# Os vereadores do MDB de Getúlio Vargas parecem desconhecer que o partido integra o governo estadual e tem um correligionário como vice-governador.

# E, ainda, que a bancada do MDB no Palácio Farroupilha conta com seis parlamentares e integra o bloco de apoio ao governo Leite e Gabriel.

# O turismo na região do Alto Uruguai caminha a passos largos e a cada dia oferece novos roteiros e serviços.

# O mais recente, oficializado na última terça-feira (02), é o Roteiro Turístico Caminhos de Estação.

# A primeira turma de empreendedores concluiu o curso oferecido pelo Senar em nove módulos e no mesmo dia foram certificados.

# Além do Senar, o projeto conta com o suporte do Sindicato Rural de Getúlio Vargas, governo do município de Estação e Emater.





DITO & FEITO





O prefeito Maurício Soligo (PP, centro) e o diretor presidente da

Unideau, professor Flávio Barro (à dir.), fizeram um périplo pela região nesta semana. Em Jacutinga eles foram recebidos pelo prefeito Beto Bordin (PP, à esq.). Além de temas relevantes para a região Norte do RS, eles apresentaram ao gestor documentos

relacionados a instalação do curso de Medicina na

Instituição de ensino superior de Getúlio Vargas.





02





O governador Eduardo Leite (PSDB) vai estar na região nesta sexta-feira (05). Em Erechim, o chefe do Executivo gaúcho e comitiva participam, às 10 horas, dos atos de inauguração do CRPO Norte. Ao meio-dia, Leite participa do almoço com os prefeitos

da Amau, na Villa Trentin. Além das demandas dos municípios, os prefeitos vão agradecer pelos investimentos realizados na região, dentre os quais os acessos asfálticos.







03





Os esforços empreendidos pelos integrantes da Associação Abrace o Hospital Santo Antônio Estação tem recebido o apoio da comunidade local e regional. Nesta semana seus dirigentes divulgaram o resultado das ações empreendidas e a aplicação

dos recursos. Contribuições espontâneas R$ 11.918,07; promoção cachorro-quente R$ 9.110,00; Movimentação do Bem - Sicredi

R$ 1.082,00; torneio de vôlei R$ 3.580,00; palestra Dia da Mulher R$ 3.140,00; Assembleia Sicredi R$ 13.348,00; Braseiro do

Bem R$ 3.000,00; e copa do campeonato de futsal R$ 634,00. O total arrecadado até agora foi de R$ 60.432,17. O repasse para a instituição de saúde foi de R$ 29.944,50, e o saldo em 31 de março R$ 30.487,67.









Ocupantes de cargos e funções que pretendam se candidatar a prefeito, vice-prefeito ou vereador nas eleições deste ano devem se afastar de forma temporária ou definitiva das atividades que exercem. A legislação eleitoral determina que o afastamento se dê até seis meses antes do pleito, que em 2024 será dia seis de outubro. As edições dos Diários Oficiais Online das prefeituras estão, ao longo dos últimos dias, publicando portarias de exoneração de secretários e detentores de cargos em comissão. E, também, da nomeação dos novos titulares das secretarias de governo.II - Nesta semana, dois integrantes do primeiro escalão da equipe Soligo e Pasa entregaram seus cargos. O vereador Titi Zambrzycki (União Brasil) deixou a Secretaria de Obras do município de Getúlio Vargas e na noite de quinta-feira (04) reassumiu o cargo na Câmara Municipal. Até o fechamento da coluna não havia sido nomeado seu substituto. Graciele Possenti, filiada no Progressistas, deixou a titularidade da Secretaria Municipal da Saúde e no mesmo dia assumiu o cargo Tatiane Novelli. Consultado pela coluna, Sérgio Lima (União Brasil), titular da pasta da Fazenda, respondeu que irá tomar a decisão até à tarde desta sexta-feira. Ele é cotado para disputar novamente uma das nove vagas do Legislativo.III - Também está em contagem regressiva o prazo de troca de legenda para quem pretende concorrer a um cargo nas eleições municipais. A chamada janela partidária está prevista na Lei dos Partidos Políticos e só pode ocorrer em pleitos proporcionais - vereador, deputados estadual, distrital e federal, no último ano do mandato. Como as eleições são municipais, a mudança só vale para vereadores e vereadoras. Em Getúlio Vargas, os nomes fortes do PTB migraram para o União Brasil. O PL, do ex-presidente Bolsonaro, tem sido a escolha de muitos vereadores e ex-vereadores.