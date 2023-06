No Dia Internacional do Cooperativismo, Sistema Ocergs promove voluntariado nos municípios

Dia de Cooperar – Dia C – deve impactar cerca de 6 mil pessoas, com envolvimento de quase 900 voluntários





Celebrado no dia 1º de julho, o Dia Internacional do Cooperativismo movimenta as cooperativas gaúchas. Com o movimento Dia de Cooperar – Dia C, o Sistema Ocergs e as cooperativas promovem diversas ações em Porto Alegre e no interior do Rio Grande do Sul. A estimativa é de que cerca de 6 mil pessoas sejam impactadas, com envolvimento de 870 voluntários e 50 cooperativas.

A maioria das ações envolve a doação de alimentos e roupas, mas há também pedaladas solidárias, doação de sangue e ações de educação ambiental. O Dia de Cooperar – Dia C estimula o voluntariado nas cooperativas gaúchas.

Confira todas as ações promovidas no Dia C no Rio Grande do Sul

Ijuí

Ação: Cooperação Sustentável

Objetivo: Ações comunitárias de educação ambiental, voltada para a coleta de lixos e aproveitamento

Cooperativa Promotora: Ceriluz

Estimativa de público: 400 pessoas e 50 voluntários

Endereço: Av. 21 de abril, 1260 – Thomé de Souza – Ijuí / RS

Santa Rosa

Ação: Pedal Cooperativista

Objetivo: Saúde e bem-estar - Proporcionar à população de Santa Rosa um dia especial voltado à saúde e ao bem-estar

Cooperativas Promotoras: Ação de intercooperação com a participação de 14 cooperativas de Santa Rosa: Coopermil, Cotrirosa, Cooperconcórdia, Cooperluz, Unicred, Sicredi, Cresol, Unimed, Coopersol, Unicooper, Coopervida, Sicoob, Cooperall e Cooperinforural

Estimativa de público: 500 pessoas e 100 voluntários

Endereço: Av. Expedicionário Weber, 1567 – Centro – Santa Rosa / RS

Marau

Ação: Campanha de Arrecadação de Alimentos – Doar é um ato de amor

Objetivo: Tem como objetivo a erradicação da fome, com várias entidades sociais das comunidades que necessitam de ajuda com a arrecadação de alimentos

Cooperativa Promotora: Cooral

Estimativa de público: 300 pessoas e 30 voluntários

Endereço: Av. Perimetral, 937 – Vila Borges – Marau / RS

Alegrete

Ação: Campanha do Agasalho

Objetivo: A campanha tem por objetivo a arrecadação de agasalhos

Cooperativa Promotora: CAAL

Estimativa de público: 300 pessoas e 200 voluntários

Endereço: Rua Vinte de Setembro, 241 – Bairro Prado – Alegrete / RS

Santo Ângelo

Ação: Que amor é esse?

Objetivo: Arrecadar roupas, calçados, produtos de higiene pessoal e alimentos

Cooperativa Promotora: Cooperconcórdia

Estimativa de público: 1000 pessoas e 40 voluntários

Endereço: Rua Duque de Caxias, 577 – Centro – Santo Ângelo / RS

São Luiz Gonzaga e Caibaté

Ação: Pedal Cooperativista

Objetivo: Integrar a comunidade em ações sociais

Cooperativas Promotoras: Cermissões, Coopatrigo, Sicredi, Cotracaaró, Sicoob, Unicred, Cooparte, Cresol

Estimativa de público: 400 pessoas e 50 voluntários

Endereço: Rua Sete de Setembro – bairro Centro – Caibaté / RS

Cruz Alta

Ação: Dia C de Cooperar

Objetivo: Promover a intercooperação entre as cooperativas do município para desenvolver ações em benefício da comunidade

Cooperativas Promotoras: Sicredi, Sicoob, Unicred, Cotribá, CoopVale, Cotripal, Unimed, CCGL, Única e Coprel

Estimativa de público: 1000 pessoas e 200 voluntários

Endereço: Rua General Osório, 963 – bairro Centro – Cruz Alta / RS





Lajeado

Ação: Doação de sangue e alimentos

Objetivo: Promover o bem-estar da comunidade arrecadar alimentos para auxiliar uma escola de educação infantil

Cooperativa Promotora: ARLA

Estimativa de público: 140 pessoas e 50 voluntários

Endereço: Rua Bento Gonçalves, 665 – Centro – Lajeado /RS

Três de Maio

Ação: Arrecadação de alimentos

Objetivo: Arrecadar alimentos para atendimento de dois lares de idosos na cidade.

Cooperativas Promotoras: Certhil, Cresol, Unimed, Sicredi, Unitec, Cooperdomhermeto, Coopersenap, Cotrisal, Coopermil e Auriverde.

Estimativa de público: 45 pessoas e 50 voluntários

Endereço: Rua Alcy Ramos Tomasi, 46 – Centro

Bento Gonçalves

Ação: Festa Julina

Objetivo: Promover o bem-estar da comunidade

Cooperativas Promotoras: Aurora

Estimativa de público: 1000 pessoas e 50 voluntários

Endereço: Rua Olavo Bilac, 500 – Cidade Alta – Bento Gonçalves / RS

Santa Maria

Ação: Dia do Cooperativismo

Objetivo: Arrecadar alimentos e agasalhos com atrações e brindes na Praça Dr. Astrogildo de Azevedo.

Cooperativas Promotoras: Unimed e Unicred

Estimativa de público: 1000 pessoas e 50 voluntários

Endereço: Rua José Bonifácio, 2577 – Centro – Santa Maria / RS