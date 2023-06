Prefeito de Getúlio Vargas recebe a visita da 1ª Prenda da 19ª Região Tradicionalista

Milena Taliza Cazzonato veio acompanhada pela Patroa

1ª Prenda da 19ª RT em visita ao Prefeito Maurício Soligo.

O prefeito de Getúlio Vargas, Mauricio Soligo, recebeu no início da tarde desta sexta-feira, 30, a visita da 1ª Prenda da 19ª Região Tradicionalista, Milena Taliza Cazzonato. Ela esteve no Gabinete do Prefeito acompanhada pela patroa do CTG Getúlio Vargas, entidade que representa, Lorena Fernandez. Também acompanharam a visita o vice-prefeito Elgido Pasa e a esposa Anelita Pasa, integrantes da patronagem do CTG Getúlio Vargas.

Milena foi eleita 1ª Prenda no concurso de prendas, peões, piás e guris da 19ª RT realizado no dia 24 de junho na cidade de Campinas do Sul.

O prefeito Mauricio Soligo parabenizou Milena pela conquista e também ao CTG Getúlio Vargas pelo incentivo permanente e valorização à cultura gaúcha.

Milena se colocou à disposição do município e já confirmou sua presença no Acampamento Farroupilha de Getúlio Vargas que se realizará de 14 a 20 de setembro.