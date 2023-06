Zanchim abre, em Bento Gonçalves, o 4º Encontro Regional do Movimento pela Educação

Na manhã desta sexta-feira (30), o presidente da Assembleia Legislativa abriu os trabalhos do 4º Encontro Regional do Movimento pela Educação - Vamos Debater Juntos. O evento aconteceu no anfiteatro da Fundação Casa das Artes, no município de Bento Gonçalves.





O vice-governador, Gabriel Souza, o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/RS), Alexandre Postal, as deputadas Adriana Lara (PL), Eliana Bayer (Republicanos), os deputados Carlos Búrigo (MDB) e Guilherme Pasin (PP) e autoridades estaduais e municipais das regiões da Serra, Hortênsias e dos Campos de Cima da Serra presenciaram o ato.





Em sua manifestação, Zanchin reforçou porque a Assembleia Legislativa, neste ano, elegeu o tema educação como o principal assunto a ser debatido. "Nós percebemos que o Rio Grande do Sul, ao longo dos anos, foi perdendo posições, em comparação a outros estados, nos índices educacionais. Do passado, onde fomos referência em educação, hoje buscando experiências e práticas em outros lugares", explicou.





O presidente Zanchin informou que ao final dos encontros regionais, no mês de novembro, deverá ser apresentado o Marco Legal da Educação, com aperfeiçoamento de legislações já existentes, propostas de normas que façam com que o Estado alcance indicadores educacionais com melhores resultados e também propor sugestões ao Executivo. "Depois disso, a Assembleia vai continuar exercendo seu papel fiscalizador das políticas públicas", afirmou.





Mais adiante em sua falta, o chefe do Poder Legislativo resumiu algumas recomendações colhidas nos encontros anteriores do Movimento pela Educação. Entre elas, o fortalecimento do regime cooperativo entre Estado e municípios; o compromisso da aprendizagem dos estudantes na idade certa; a ampliação das escolas em tempo integral; a consolidação do ensino profissionalizante e tecnológico e a valorização da carreira docente.





Na cerimônia também se manifestaram o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, e o vice-governador Gabriel Souza.





Após a abertura oficial, acontece o painel de debates com especialistas do tema. Sob a condução do jornalista Túlio Milman, o painel terá a participação da Secretária de Educação do Município de São Francisco de Paula, Ana Paula Ferreira Cruz Bennemann, do empresário Clóvis Tramontina e do Coordenador Executivo do Pacto pela Educação, Leandro Moreira. Na sequência da agenda do encontro, acontecerá a palestra do ex-secretário de Educação do Espírito Santo e coordenador do Movimento Profissão Docente, Haroldo Rocha e a audiência pública de desenvolvimento regional dos Coredes.





As atividades regionais do Movimento pela Educação aconteceram anteriormente nos municípios de Santana do Livramento, Restinga Sêca e Marau. Ao todo, serão realizados nove encontros do Movimento pela Educação em municípios de cada uma das Regiões Funcionais do Estado. Além dos encontros, o presidente Zanchin está trabalhando junto de sua equipe técnica, e com o apoio de consultores renomados nacionalmente, como a professora Claudia Costin, o ex-ministro Rossieli Soares, entre outros, na formulação de um Marco Legal da Educação Gaúcha.