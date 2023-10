ATLETA TIAGO PEREZ É VICE-CAMPEÃO BRASILEIRO DE LONGA DISTÂNCIA EM BRASÍLIA-DF

Atleta conquistou o vice-campeonato na categoria 30/34 e a 8º colocação geral da prova, que contou com as distâncias de 1.9 km de natação, 80 kms de ciclismo e 21 kms de corrida.

No retorno do Brasil ao circuito mundial de triatlo e a primeira edição da Multi-Week Sports o desfecho foi histórico. Tiago disputou na quinta-feira, dia 12 a prova de Longa Distância, já no domingo dia (15), o Brasileiro Miguel Hidalgo, de 23 anos, venceu pela primeira vez a etapa de Brasília da Copa do Mundo da modalidade, evento que marcou a volta do país como sede de uma competição deste porte depois de 19 anos. A competição vale pontos na classificação para a Olimpíada de Paris ano que vem.





Tiago teve dificuldades no início da prova, na parte da natação, que tem um percurso de 1.9 quilômetros. No entanto, conseguiu se recuperar no ciclismo (80 km) e nos 21 quilômetros de corrida, que finalizam a prova. Tiago fechou com o tempo de 4 hora, 33 minutos e 19 segundo.

"Foi uma prova dura. A natação no lago Paranoá é sempre um desafio por se tratar de uma “água pesada”, no ciclismo, o percurso era de muitas subidas o que tornavam a distância bastante dura, já na corrida, os 21 kms era divididos em 3 voltas e enfrentar o calor do Distrito Federal nunca é fácil”

Agora, o atleta se prepara para a disputa da etapa única do Campeonato Brasileiro de Triathlon Olímpico, que será disputado em Salvador-BA e que também serve como seletiva para o mundial em Málaga na Espanha em 2024.

“Estou feliz por subir ao pódio pela quarta vez seguida em meu retorno as competições, porém sei que tenho muito a melhorar tendo em vista que meu foco total está em competir na Europa em 2024. Aproveito também para agradecer a meus patrocinadores e apoiadores bem como todos que torcem pelo meu êxito nas competições.”