A edição da segunda semana de 2024 já está disponível. Confira nosso conteúdos.

𝘊𝘰𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘦 𝘦𝘴𝘵𝘪𝘮𝘢𝘵𝘪𝘷𝘢, 𝘱𝘳𝘦𝘫𝘶𝘪́𝘻𝘰𝘴 𝘤𝘰𝘮 𝘢 𝘦𝘴𝘵𝘪𝘢𝘨𝘦𝘮 𝘶𝘭𝘵𝘳𝘢𝘱𝘢𝘴𝘴𝘢𝘮 𝘙$ 39 𝘮𝘪𝘭𝘩𝘰̃𝘦𝘴. Após o levantamento de dados das propriedades prejudicadas pela estiagem, a prefeitura de Ipiranga do Sul decretou na quinta-feira, 09/02, situação de emergência nas áreas do município afetadas. Segundo o relatório emitido pela Emater-RS Ascar, são grandes as perdas dos produtores ocasionadas pela falta de chuva. O decreto municipal Nº 1555, assinado pelo prefeito Marco Antonio Sana, justifica que a decisão tomada foi em virtude de que a quantidade de chuvas dos últimos meses foi muito abaixo da média histórica do município para o mesmo período, resultando em diversos prejuízos econômicas e sociais, embora o governo municipal tenha realizado esforços para minimizar os efeitos da seca. Conforme levantamento da Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RS Ascar), o prejuízo no município está estimado em R$ 39