BRDE assina com Finep e Ministério da Ciência contratos de crédito de R$ 1 bilhão para projetos em inovação

O banco é o maior repassador de recursos da área em todo o Brasil

O BRDE é o maior repassador de recursos para projetos de inovação por meio do Finep – linha do governo federal que fomenta ciência, tecnologia e inovação – de todo o Brasil. A partir da nova parceria, serão destinados cerca de R$ 333 milhões para empresas do Rio Grande do Sul.

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, salientou que a oferta de recursos a projetos de inovação de micro, pequenas e médias empresas é uma diretriz da presidência da República. “A determinação é que os créditos em inovação cheguem a todos os portes de empreendimentos no país”, afirmou.

O vice-presidente e diretor de Operações do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, ressaltou que a ampliação do volume de recursos disponíveis para novos investimentos voltados à inovação demonstra o quanto a parceria com a Finep se consolidou ao longo dos anos.

“Há mais de uma década o banco lidera o ranking nacional em termos de operações com as linhas para a inovação. Por isso, em encontro com a área técnica da Finep no início do mês, reafirmamos a necessidade de ampliarmos essa parceria para que possamos atender empresas de todos os portes. Trata-se de um montante extraordinário e que trará reflexos positivos para a nossa economia”, projetou Ranolfo.

De acordo com balanço apresentado em um encontro com parceiros do Inovacred, em maio passado, o banco captou e liberou para os três estados do Sul, de 2013 até junho de 2023, 43,4% do volume total operado em todo o país pelos agentes financeiros da Finep. Nesse período, o BRDE investiu R$ 1,106 bilhões em projetos da área em toda a região Sul.

Condições do financiamento

De acordo com a Finep, os recursos serão destinados a projetos de inovação de micro, pequenas e médias empresas, atrelados à taxa referencial (TR) – aproximadamente 2% ao ano – com prazos de carência que podem chegar a até três anos, e prazos de pagamento que podem alcançar até 11 anos.

“Essa parceria já trouxe importantes resultados para o desenvolvimento da região Sul. Agora, com mais esse volume expressivo de recursos, o BRDE vai ampliar o apoio às nossas empresas. A conquista de novos mercados está diretamente associada à capacidade de agregarmos inovação e novas soluções tecnológicas”, destacou o diretor de Planejamento, Otomar Vivian.

No evento em Curitiba, o banco esteve representado pelo diretor Financeiro, Wilson Bley Lipski. Também foram assinados contratos para repasses de recursos da Finep e Cresol, cooperativa de crédito parceira do BRDE há 25 anos.

Texto: Pepo Kerschner/Ascom BRDE