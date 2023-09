A OKTOBERFEST ERECHIM 2023 ACONTECE NESTE SÁBADO E DOMINGO NO PARQUE DA ACCIE

A Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim (ACCIE) já está com tudo pronto para a realização do 1º Kerb Gastronômico de Erechim – a Oktoberfest Erechim 2023. O evento ligado à cultura alemã será realizado nos pavilhões do Parque da ACCIE nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, com o objetivo de resgatar a cultura e valorizar a tradição germânica, muito presente na colonização do município.









O evento reunirá o melhor da cultura alemã, com gastronomia típica, muita alegria e diversão. Será uma homenagem a um dos povos que teve grande participação na formação da cidade e região e grande influência cultural no desenvolvimento do Estado. Será uma grande festa com festival da cuca e da linguiça, cervejas artesanais, espaço kids, chopp Brahma, atrações culturais típicas alemãs, com apresentações instrumentais, muito características das festas germânicas, bem como apresentações de danças folclóricas e intervenções cênicas.

Haverá muito entretenimento para a família com brinquedos do Sesc e personagens infantis em parceria com o Mundo Animal e ainda uma tarde especial dedicada aos idosos, o Kerb Alemão para a Terceira Idade, realizado em parceria com o Sesc, que pretende reunir grupos da melhor idade de toda a região. Esta programação acontecerá no sábado à tarde, 30 de setembro. Também nos dois dias do evento, haverá Mateada com a erva-mate Rei Verde.

A entrada para o evento é totalmente gratuita.

ATRAÇÕES

Estre as atrações estão Kerb Alemão com a Banda Os Cometas, shows do Grupo Os Cinquentões, Banda Munique, Banda Stylus e Banda Long Play. Haverá apresentações de danças do Grupo Folclórico Chope e Dança e convidados e do Grupo de Danças de Estrela, além de intervenções da Herta, uma senhora de 65 anos que ama a vida e tem uma autoestima maravilhosa. Com sotaque alemão encanta a todos pelo carisma e simplicidade. Suas intervenções são interação com o público, histórias engraçadas que ela vivenciou, um abraço, uma foto, um sorriso, sempre curiosa acerca do que está acontecendo ao seu redor.

A entrada no 1º Kerb Gastronômico de Erechim – a Oktober Erechim – é gratuita, somente serão comercializados ingressos para o Baile da Oktober, que acontece no sábado, 30 de setembro, a partir das 22h, no Pavilhão 2 do Parque da ACCIE. Até as 21h também não será cobrado estacionamento, somente a partir deste horário, quando será aberto o pavilhão para o baile.

No Baile da Oktober haverá uma área com mesas para até 10 lugares com chopeiras, com direito a barril de 30 litros e dois combos (comida típica alemã). Em outra área também haverá mesas, com muito chopp e gastronomia variada, que serão adquiridos por meio de fichas.

O evento ainda contará com o Encontro de Fuscas, Derivados e Antigos, que será realizado no Parque, com a participação de mais de 300 veículos, já confirmados.

Haverá uma intérprete de libras para acompanhar as atividades artísticas e culturais do evento e também haverá monitores para auxiliar na acomodação de pessoas com deficiência visual ou mobilidade reduzida, com exceção do baile.

PROGRAMAÇÃO DO 1º KERB GASTRONÔMICO DE ERECHIM

DIA 30/09/2023- SÁBADO

14h – Abertura oficial com Grupo de Dança Volkstanzgruppe Wahre Freundschaft Aus Aratiba — Palco Interno

14h30min – Kerb Alemão com Banda Os Cometas – Palco Interno

17h – Apresentação do Grupo de Danças Folclóricas Alemãs e convidados – Hochplateau Volkstanzgruppe aus Chapecó – Palco Externo

19h – Apresentação do Grupo de Danças Folclóricas Alemãs e convidados – Hochplateau Volkstanzgruppe aus Chapecó – Palco Externo

20h – Show do Grupo Os Cinquentões – Palco Externo

22h – Baile da Oktober: das 22h à 1h com Banda Os Cometas e da 1h às 5h com a Banda Stylus.

DIA 1/10/2023 – DOMINGO

14h – Apresentação do Grupo de Danças Folclóricas Alemãs e convidados – Hochplateau Volkstanzgruppe aus Chapecó – Palco Externo

14h30min – Intervenções teatrais com Herta – Parque

15h – Grupos Folclóricos de Estrela Categoria Oficial – Palco Interno

16h – Show Banda Munique – Palco Externo

17h – Apresentação do Grupo de Danças Folclóricas Alemãs e convidados – Hochplateau Volkstanzgruppe aus Chapecó – Palco Externo

17h30 – Show com a Banda Long Play – Palco Externo