Abertas inscrições aulas de Yoga gratuitas em Getúlio Vargas

Atividade faz parte da implantação das Práticas Integrativas

Complementares na atenção primária de saúde do município





Estão abertas, até o dia 6 de outubro, nas Unidades Básicas de Saúde, as inscrições para Aulas de Yoga gratuitas no município de Getúlio Vargas. A modalidade integra as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), que são técnicas terapêuticas que buscam a prevenção de doenças e a recuperação da saúde, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. As práticas foram institucionalizadas por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC).

O município de Getúlio Vargas está implementando neste segundo semestre do ano de 2023 o Programa de Práticas Integrativas e Complementares visando a prevenção e o cuidado de enfermidades incidentes na Atenção Primária. Segundo a secretária Municipal de Saúde e Assistência Social, Graciele Possenti, a ideia é agilizar e humanizar os atendimentos realizados nas unidades de saúde municipais. “O objetivo é interligar as diversas racionalidades médicas à abordagem da Biomedicina, visando potencializar a resolubilidade da prática na Atenção Básica com técnicas simples de baixo risco e significativa eficácia. São 29 as PICS descritas pelo programa nacional, porém o município inicialmente vai implantar cinco práticas: Musicoterapia, Música (violão), Plantas Medicinais, Yoga e Artesanato.

Segundo Graciele, estas importantes práticas são transversais em suas ações no SUS e podem estar presentes em todos os pontos da Rede de Atenção à Saúde, prioritariamente na Atenção Primária com grande potencial de atuação. Uma das abordagens desse campo são a visão ampliada do processo saúde/doença e da promoção global do cuidado humano, especialmente do autocuidado. As indicações são embasadas no indivíduo como um todo, considerando-o em seus vários aspectos: físico, psíquico, emocional e social.

Entre as principais diretrizes da PNPIC está o aumento da resolutividade dos serviços de saúde, que ocorre a partir da integração – ao modelo convencional de cuidado – de nacionalidades com olhar e atuação mais ampliados, agindo de forma integrada e/ou complementar no diagnóstico, na avaliação e no cuidado.

IMPORTÂNCIA DA YOGA

Está técnica será a primeira a ser ofertado pela gestão municipal, e consiste numa prática corporal e mental de origem oriental utilizada como técnica para controlar corpo e mente, associada à meditação. Apresenta técnicas específicas, como hatha-yoga, mantra-yoga, laya-yoga, que se referem a tradições especializadas, e trabalha os aspectos físico, mental, emocional, energético e espiritual do praticante com vistas à unificação do ser humano em si e por si mesmo. Entre os principais benefícios obtidos por meio da prática do yoga estão a redução do estresse, a regulação do sistema nervoso e respiratório, o equilíbrio do sono, o aumento da vitalidade psicofísica, o equilíbrio da produção hormonal, o fortalecimento do sistema imunológico, o aumento da capacidade de concentração e de criatividade e a promoção da reeducação mental com consequente melhoria dos quadros de humor, o que reverbera na qualidade de vida dos praticantes.

CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO NAS AULAS DE YOGA

Acima de 18 anos

Munícipe de Getúlio Vargas

Documentos para inscrição: CPF, RG, CNS, Comprovante de endereço

Inscrições até 06/10 nas Unidades Básicas de Saúde do município de Getúlio Vargas

DEMAIS PRÁTICAS A SEREM IMPLANTADAS

Artesanato: Artesanato é a arte de criar objetos por meio da transformação da matéria-prima, usando as mãos como o principal instrumento de trabalho. As ferramentas e equipamentos são sempre auxiliares, não se sobrepondo ao fazer manual.

Musicoterapia: Prática expressiva integrativa conduzida em grupo ou de forma individualizada, que utiliza a música e/ou seus elementos – som, ritmo, melodia e harmonia – num processo facilitador e promotor da comunicação, da relação, da aprendizagem, da mobilização, da expressão, da organização, entre outros objetivos terapêuticos relevantes, no sentido de atender necessidades físicas, emocionais, mentais, espirituais, sociais e cognitivas do indivíduo ou do grupo.

Plantas Medicinais: As plantas medicinais contemplam espécies vegetais, cultivadas ou não, administradas por qualquer via ou forma, que exercem ação terapêutica e devem ser utilizadas de forma racional, pela possibilidade de apresentar interações, efeitos adversos, contraindicações.