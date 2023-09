UNIPRIME SUL PROMOVE CAFÉ DA MANHÃ COM BOAS NOTÍCIAS

Evolução da Cooperativa pauta encontro com a imprensa regional





A Cooperativa de Crédito Uniprime Sul teve homologada, pelo Banco Central, nova denominação social, área de ação e de admissão passando a ter atuação estadual e abrangência nacional. As boas notícias marcam os 27 anos de fundação, completos em agosto passado, e comemorados pelos Conselhos de Administração e Fiscal, Diretoria Executiva e equipe de colaboradores.

“A ampliação da área de atuação de 39 para 444 municípios no Estado do Rio Grande do Sul transforma a então cooperativa regional, restrita ao Alto Uruguai, em uma singular de um sistema de dois níveis e na primeira cooperativa de crédito estadual com área de admissão nacional. É um mar de oportunidades que se descortina a nossa frente e iremos aproveitar muito bem”, resumiu o presidente do Conselho de Administração, Dr. Antônio Gabriel Teixeira, durante o “Café da Manhã Com Boas Notícias” realizado na manhã desta quinta-feira (28/09), com representantes da imprensa local e regional.

O objetivo do encontro foi falar sobre a Uniprime Sul e as oportunidades de geração de emprego e renda que por meio do cooperativismo ela tem ajudado a construir em Erechim, na região e, a partir de agora, também em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Conforme Teixeira, além das oportunidades de expansão, entre os benefícios que os cooperados têm com o novo Sistema estão menor custo operacional, que permite a prática de taxas muito mais competitivas, e ganho de autonomia e liberdade para crescer, já que a seletividade e a isenção de tarifas permanecem. “Somos uma Cooperativa jovem, sólida, perene, enxuta, moderna e com credibilidade. Nossa história iniciou com um grupo de 24 médicos, inclusive eu sou um deles, e hoje temos uma série de profissionais em nosso quadro social, prova que evoluir é necessário para manter-se vivo”, acrescentou o dirigente.

As Diretoras Executivas de Operações, Fabiana da Silva Bitencourt, e de Negócios, Vânia Bez Balestrin, apresentaram a linha do tempo dos 27 anos da Cooperativa, recordando a jornada de transformação pela qual a instituição passou, principalmente, pelo seu DNA inovador. As primeiras sedes, a atual e três filiais denotam a evolução da instituição, que acompanha o movimento cooperativista e, com as autorizações trazidas pelos marcos legais, segue a cada passo se transformando, se adaptando e se prepara para inaugurar mais uma filial ainda este ano.

SOBRE A UNIPRIME SUL

Desde 16/11/222, a Cooperativa é Uniprime, e desde 05/07/2023 seu nome é Cooperativa de Crédito Uniprime Sul Ltda. – UNIPRIME SUL, data em que o Banco Central do Brasil homologou não somente a nova denominação social, mas também a área de atuação, que passou de 39 para 444 municípios do Estado do Rio Grande do Sul, dando atuação estadual e abrangência nacional, pois podem se associar cooperados de todo o território nacional.

A Cooperativa migrou para o Sistema Uniprime para reduzir custos, ganhar autonomia e oferecer serviços sistêmicos padronizados; para seguir mantendo sua singularidade e expandir, enfim, mudou para evoluir.

FONTE Assessoria de Comunicação